Automatik oder Gangschaltung? Eine Frage, die heiße Diskussionen auslöst

Von: Sebastian Oppenheimer

In immer mehr Fahrzeugen verschwindet die Handschaltung zugunsten einer Automatik – doch nicht jeder ist davon begeistert, wie eine 24auto.de-Umfrage zeigt.

Lange Zeit gab es eigentlich keine Wahl: Wer Autofahren wollte, musste lernen, mit einer Gangschaltung umzugehen. Anfangs hatte die Automatik keinen guten Stand: Sie galt als träge, gerade mit wenigen Gängen. Längst hat sich das geändert: Es gibt Automatikgetriebe mit bis zu neun Gängen, die kaum merklich und sehr schnell durchgeschaltet werden. Gerade im Stop-and-Go-Verkehr kann eine Automatik den Fahrer entlasten. Andererseits gibt es natürlich auch sportliche Fahrzeuge mit einer knackigen Handschaltung (wobei man beim Überspringen von Gängen vorsichtig sein sollte), bei der die „Arbeit“ durchaus auch Spaß macht. 24auto.de hat auf Facebook gefragt, was die Leser am liebsten haben.

Gleich vorneweg: Die Meinungen gehen weit auseinander. Wobei in der Autoindustrie die Würfel inzwischen im Prinzip längst gefallen sind: In vielen Fahrzeugen höherer Klassen wird schon lange gar kein Handschalter mehr angeboten. Und beim Elektroauto ist das manuelle „Rühren“ ohnehin Geschichte – wobei es auch hier mögliche Lösungen gibt: Toyota etwa hat Patente für eine simulierte Handschaltung bei E-Autos eingereicht.

Automatik hat inzwischen viele Fans – „Schalten nervt einfach“

Zum einen gibt es das Team „Automatik“ – viele berichten auf Facebook davon, dass sie nicht mehr manuell schalten wollen, seit sie die Automatik ausprobiert haben. „Einmal Automatik, immer Automatik“, schreibt ein User, der noch hinzufügt, dass er sich das früher selber kaum habe vorstellen können. Eine andere Nutzerin erklärt: „Automatik ist natürlich ein entspanntes Fahren. Ich fahre schon seit 16 Jahren Automatik und finde es vor allem im Stadtverkehr bei den vielen Ampeln super.“ Ähnlich sieht es ein weiterer User: Automatik sei viel angenehmer beim Fahren, „vor allem im Stau“. Ein anderer fasst seine Haltung kurz und knapp zusammen: „Schalten nervt einfach.“

Handschaltung als ein Stück Freiheit: „Nur damit fahre ich, wie ich will“

Andere sehen das natürlich gänzlich anders: „Auf jeden Fall Handschalter“, schreibt eine Nutzerin. So sieht es auch eine weitere Kommentatorin: „Gangschaltung ist sportlicher“. Für einen andere User ist die manuelle Schaltung so etwas wie ein Stück Freiheit: „Schalter, solange ich Chef an Bord bin“, schreibt jemand. „Schaltung natürlich, nur damit fahre ich, wie ich will“, stößt ein anderer ins selbe Horn. Und für eine Nutzerin geht es um das Gefühl: „Ich liebe es zu schalten, da weiß man wenigstens noch, dass man Auto fährt!“.

Automatik oder Gangschaltung? Für viele gilt: sowohl als auch

Doch nicht alle sehen es so streng. Einige Nutzer können auch beiden Antriebsarten etwas abgewinnen:

„Ich bevorzuge Gangschaltung, allerdings finde ich im Feierabendverkehr die Automatik viel bequemer.“

„Kommt darauf an: In meinem E81 habe ich Schaltung, macht mega Spaß. Im Insignia habe ich Automatik und damit kann man chillig dahin fahren.“

„Es hat alles seinen Reiz.“

„Bei älteren Autos fast immer Handschaltung, bei neueren Autos fast immer Automatik.“

„Für Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr ganz klar: ,Automatik‘. Zum Spielen auf Rennstrecke: ,Schalter‘.“