Autofahrer parkt mit viel Präzision: „Ich verstehe nicht wie und wieso“

Von: Simon Mones

Einparken ist eine große Kunst, insbesondere dann, wenn die Lücke nicht besonders breit ist. In den USA hat ein Mann dabei sehr viel Präzision bewiesen, was seinem Nebenmann nicht so gefiel.

Die Parkplatzsuche mit dem Auto kann eine echte Geduldsprobe werden. Entweder ist keine Lücke frei oder man darf nur eine gewisse Zeit mit (einer korrekt eingestellten) Parkscheibe dort stehen. In Deutschland können Autofahrer mancherorts dank der sogenannten Brötchentaste kurzzeitig gratis parken. Doch die hilft nur bedingt, wenn der Nebenmann besonders eng parkt. Das ist einem Mann aus den USA nun passiert.

Das Ganze hat er natürlich auf Video festgehalten und auf seinem TikTok-Account (greatfulbee) veröffentlicht. „Dieser Kerl hat so dicht neben meinem Auto geparkt. Jetzt kann ich nicht wegfahren. Er kann nicht wegfahren, ohne dass das Auto von jemandem beschädigt wird“, sagt er in dem kurzen Clip.

Autos trennen nur wenige Zentimeter

Darunter steht: „Ich warte seit einer halben Stunde, was soll ich tun?“ Der Fahrer des anderen Autos scheint den TikTok-Nutzer zudem gebeten zu haben, sein Fahrzeug nicht zu bewegen. „Ich habe ihm erklärt, dass ich mein Auto wegfahren werde. Und du bezahlst den ganzen Schaden, denn warum parkst du so nah?“

Doch der Fahrer des anderen Autos hatte eine gute Antwort: „Er sagte, dass sein Vater an Krebs stirbt und er ins Krankenhaus eilen würde“, erklärt greatfulbee in einem anderen Video, das inzwischen mehr als 1,8 Millionen Aufrufe hat. Der erste Teil hatte fast 20 Millionen Klicks.

TikTok-Nutzer helfen beim Ausparken

Für den TikToker-Nutzer ist alles gut ausgegangen. Er hat sein Auto ohne Kratzer oder sonstige Schäden aus der Lücke bekommen. Statt zu fahren, hat er das Automatikgetriebe auf Neutral gestellt und das Auto vorsichtig herausgeschoben. Ein Tipp, der auch in den Kommentaren mehrfach gegeben wird.

In den Kommentaren unter den Videos zeigen sich die anderen TikTok-Nutzer ebenfalls erstaunt von den Parkkünsten des Autofahrers. Andere verstehen nicht, warum sich greatfulbee so anstellt:

„Ich verstehe nicht wie und wieso!“

„Deshalb parke ich weit weg und laufe einfach.“

„Nur ein Anfänger würde nicht rauskommen. Gib mir die Schlüssel, ich fahre es raus.“

„Wenn es reingeht, geht es auch wieder raus.“

„Jemand steht über der weißen Linie.“