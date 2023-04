Wechsel auf Sommerreifen: Was bedeuten die Codes auf den Seitenwänden?

Zahlen entschlüsseln

Auf den Seitenwänden von Autoreifen finden sich zahlreiche Buchstaben- und Zahlencodes. Was haben die verschiedenen Kennzeichnungen zu bedeuten?

Die einen überlassen den saisonalen Reifenwechsel gerne der Werkstatt, die anderen wechseln die Reifen selbst. Beim Neukauf von Reifen ist es ähnlich: Viele lassen sich lieber in der Werkstatt beraten – und schlagen dann entsprechend der Empfehlungen zu. Den Profis zu vertrauen, ist sicherlich kein Fehler. Wer dennoch wissen will, was er eigentlich genau für Reifen auf seinem Auto hat, sollte die Kennzeichnungen auf der Seitenwand der Pneus lesen können. Diese verraten unter anderem das Produktionsdatum des Reifens, wie 24auto.de berichtet.

Ebenfalls auf der Reifenflanke findet sich die sogenannte DOT-Nummer (DOT steht für Departement of Transportation) – von dieser sind für den Autobesitzer vor allem die letzten vier Ziffern interessant. Denn diese verraten Woche und Jahr der Produktion – und geben somit Aufschluss über das Alter des Reifens. Wären die letzten vier Ziffern beispielsweise 1721, so wäre der Reifen in der Kalenderwoche 17 des Jahres 2021 hergestellt worden.