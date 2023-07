Alles Gepäck soll mit ins Auto? Womit Sie bei der Zuladung rechnen müssen

Von: Anne Hund

Teilen

Viele Fahrer unterschätzen, wie schnell das Auto überladen ist. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann das Auto wiegen lassen.

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, will gern die wichtigsten Dinge dabei haben. Ob Zelt, Campingstühle oder Fahrräder – alles soll möglichst mit an Bord. Doch bei einem vollen Kofferraum, Dachbox oder Fahrradträger kann das Auto schnell überladen sein. Darauf verweist der TÜV Süd mit Blick auf die Ferienzeit. Viele unterschätzten die Gefahren falsch beladener oder gar überladener Autos, so die Experten laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Aufgepasst: Schon bei einer Überladung um mehr als fünf Prozent kann jedoch ein Bußgeld drohen. Die Bußgelder sind entsprechend gestaffelt, wie dpa berichtet. Bei mehr als 20 Prozent sind es demzufolge schon 95 Euro und ein Punkt.

Wer das Auto zu voll lädt, muss mit einem Bußgeld rechnen. (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/Imago

Die Zuladung nicht überschreiten – grobe Rechnung

In dem Bericht wird erklärt, wie sich die erlaubte Zuladung grob berechnen lässt: Sie ergibt sich grundsätzlich aus dem maximal zulässigen Gesamtgewicht minus dem Leergewicht (75 Kilo pauschal für Fahrer sind enthalten) in den Papieren, wie es dort heißt. Aufgrund von Sonderausstattungen und nachträglich verbautem Zubehör könne das tatsächliche Leergewicht aber höher liegen.

Das gepackte Auto vor dem Urlaub wiegen lassen

Tatsächlich überprüfen, ob man das zulässige Gesamtgewicht überschritten hat, kann man dem ADAC zufolge, indem man das vollgepackte Fahrzeug wiegt. Dafür kann man mit dem bepackten Auto vor Antritt der Urlaubsreise eine öffentliche Pkw-Waage ansteuern, die es zum Beispiel bei vielen Gemeinden gibt. Auch manche ADAC-Prüfzentren bieten den Service an. „Wer öfter mit Sack und Pack in den Urlaub fährt, für den kann die Anschaffung einer Radlastwaage sinnvoll sein“, heißt es zudem auf der Website des Automobilclubs. „Mit einem Preis ab hundert Euro ist dabei allerdings zu rechnen.“

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Gepäck im Auto sicher verstauen und befestigen

Auch das Gepäck muss sicher verstaut und befestigt sein, wie man beim ADAC betont. „Eine Vollbremsung reicht beispielsweise aus, und schon verwandelt sich scheinbar harmlose, ungesicherte Ladung in ein lebensgefährliches Geschoss“, schreibt der Automobilclub auf seiner Website. Zudem sollte man vor der Urlaubsfahrt den Luftdruck prüfen und ihn der Beladung entsprechend anpassen. Wer auf Nummer sicher gehen will, fährt vor der Reise mit dem Auto zum Check in die Werkstatt.

Auch Wohnmobile sind oft schneller überladen, als manche Fahrer erwarten würden – in vielen Urlaubsländern könnte es für sie teuer werden.