Während Auto im Wasser versinkt: Fahranfänger ruft erst mal Papa an

Von: Simon Mones

Ein 18-Jähriger fuhr in Bremen mit seinem Mercedes in die Weser. Doch statt bei der Polizei rief der Fahranfänger erst mal bei Papa an.

Wer mit einem Verbrenner durch einen Fluss fahren will, hat häufig schlechte Karten. Denn –anders als bei Elektroautos – kommt der Motor mit dem Wasser nicht klar und verweigert den Dienst. Und auch sonst gewinnt das Gewässer meist, wie auch ein Fahranfänger aus Bremen erfahren musste.

Anruf noch aus dem Auto: Papa rät, Fahrzeug schnell zu verlassen

Der 18-Jährige setzte sein Auto nämlich mit Karacho durch eine Böschung in die Weser, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall ereignete sich bereits am 21. Juli gegen 00:30 Uhr. Was macht man in so einer Situation? Richtig: Papa anrufen und das tat der Fahranfänger auch – noch im Auto sitzend.

Erst nach dem Anruf bei Papa verließ der 18-Jährige sein Auto. (Symbolbild) © Polizei/dpa

Zu seinem Glück hatte Papa einen heißen Tipp und riet seinen Sohnemann an, das Auto vor dem endgültigen Sinken doch bitte schnell zu verlassen. Den Ratschlag nahm sich der 18-Jährige zu Herzen und kletterte aus dem Fenster des Mercedes und schwamm ans rettende Ufer.

Mercedes wurde aus Weser geborgen

Von dort wurde er vorsichtshalber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie auch die Kreiszeitung berichtet. Er zog sich jedoch nur leichte Verletzungen zu, konnte sich aber nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholeinfluss gab es jedoch nicht.

„Taucher der Feuerwehr konnten das Auto später lokalisieren“, schreibt die Polizei. Die Bergung des versunkenen Mercedes musste jedoch warten. Erst am Montag (24. Juli) konnte dieser aus der Weser geborgen werden, wie das Unternehmen Bremenports auf Facebook mitteilte. „Die Bergungsaktion hat insgesamt weniger als eine Stunde gedauert. Das Bergen eines Wagens aus der Weser ist ein anspruchsvolles, jedoch eingespieltes Procedere aller Beteiligten und wird regelmäßig mit einer kompletten Nachstellung der Situation geübt“, heißt es in dem Beitrag. Bei einer Rettungsübung hatten in Essen jüngst auch Feuerwehr und DLRG mehrere Wracks im Baldeneysee gefunden und schließlich geborgen.