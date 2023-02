Emblem der Automarke entfernen: Ist „Cleanen“ legal oder illegal?

Auf Facebook diskutiert

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marcus Efler schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Marke des eigenen Autos gefällt nicht, oder zumindest das Logo widerspricht dem Geschmack: Darf man das Emblem straflos entfernen?

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Das gilt für das Design von Autos ebenso wie für die Embleme mancher Marken. Viele Logos haben sich im Laufe der Jahre zu Klassikern entwickelt, etwa jenes von BMW – das allerdings keinen Propeller symbolisiert, wie man bisher annahm.

Immer mal wieder werden die Markenzeichen überarbeitet: mal behutsam wie gerade erst wieder bei Audi, mal kräftiger wie im Fall Peugeot. Hin und wieder werden sie komplett derart neugestaltet, dass sie Kunden und Autofans eher verwirren, wie unlängst bei Kia. Aus welchem Grund auch immer, kann bei dem einen oder anderen Autobesitzer der Wunsch entstehen, die Plakette mit dem Emblem zu entfernen oder durch eine andere zu ersetzen.

Logo der Automarke entfernen: Ist das legal oder gibt es Ärger?

+ Nicht immer sind Markenlogos bei Autobesitzern so begehrt wie dieses auf BMW-M-Modellen. © Frederick Unflath/BMW

Dabei stellt sich die Frage: Ist das überhaupt erlaubt? Oder verstößt dieses „Cleaning“ gegen irgendwelche Gesetze oder Urheber-Rechte – ähnlich wie bei Gebäuden, die deren Besitzer gegen den Willen des Architekten auch nach Jahren nicht verändern dürfen? Vor allem in Österreich kann das durchaus ein Thema sein: Noch immer wird dort ein Fall von 2018 diskutiert, bei dem ein Wiener 60 Euro Strafe zahlen musste, weil er an seinem Smart die Logos entfernt hatte. „So ein Quatsch“, echauffieren sich User noch heute auf Facebook, oder finden: „Mein Auto, mein Eigentum, ich habe dafür bezahlt, und was ich mit meinen Dingen mache, geht nur mich was an.“

Die zehn hässlichsten Autos aller Zeiten: Wie konnten sie in Serie gehen? Platz 10: Mercedes-Benz A-Klasse. Die ersten Generationen der A-Klasse waren alles andere als eine Schönheit. Seit 2012 kann sich der Kompaktwagen jedoch sehen lassen. Dennoch fliegt die A-Klasse bald aus dem Programm. © Mercedes-Benz AG Platz 9: Audi A2. Natürlich darf auch der A2 in diesem Ranking nicht fehlen. Hier ging der Nutzen klar vor Design. Mit einem cw-Wert von 0,252 kann der Kompaktwagen locker mit modernen Stromern mithalten. Und auch sonst war der Audi A2 seiner Zeit weit voraus. Vermutlich etwas zu weit, denn 2005 wurde die Produktion nach sechs Jahren eingestellt. Inzwischen genießt der Ingolstädter einen Kult-Status. © Heritage Images/Imago Platz 8: Chrysler PT Cruiser. Den Kompatkwagen gab es alternativ auch als Cabrio. Optisch erinnert der PT Cruiser durch seine lange Motorhaube etwas an die Autos der 20er oder 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 2010 war nach zehn Jahren Bauzeit und einem Facelift dann Schluss. © UPI Photo/Imago Platz 7: Ford Edsel Villager. Ende der 1950er-Jahre führte die Ford Motor Company die Tochtermarke Edsel ein. Ab 1958 ging diese unter anderem mit dem Villager auf Kundenfang. Wirklich beliebt waren die Marke und ihre Modelle damals jedoch nicht. Das lag aber viel mehr an dem ungewöhnlich hohen ovalen Kühlergrill, der so manchen Kritiker an einen Toilettensitz erinnerte. Nach drei Jahren war dann Schluss mit Edsel und dem Villager. Für Ford ein teurer Flop, der fast für den Ruin des US-Autogiganten gesorgt hätte. © Chromorange/Imago Ein Alfa Romeo SZ. Platz 6: Alfa Romeo SZ. Nicht schön, dafür aber teuer. Der Alfa Romeo SZ kostete Anfang der 1990er-Jahre sagenhafte 100.000 DM (ca. 51.129 Euro). Der Sportwagen war zudem auf 1.000 Exemplare limitiert. Ob die Italiener wussten, dass der Sportwagen nicht besonders gelungen ist? © Alfa Romeo Pontiac Aztek Platz 5: Pontiac Aztek. Von 2001 bis 2005 baute Pontiac diese „Schönheit“. Der Crossover-SUV verkaufte sich immerhin rund 1115.000 Mal. Zu besonderem Ruhm kam der Aztek zudem durch die TV-Serie „Breaking Bad“, in der er von der Hauptfigur Walter White gefahren wird. Allerdings wird der SUV in jeder Episode beschädigt. © Daniel Lippitt/AFP SsangYong Rodius Platz 4: SsangYong Rodius. Für einen Platz auf dem Podium hat es für den Koreaner nicht ganz gereicht. Gleiches gilt aber auch für ein eigenständiges Design. Der Kühler erinnert etwas an den PT Cruiser, das Heck hingegen hat man sich bei Mercedes geborgt. Eine Idee, die man womöglich erst hatte, als das Auto schon fertig war, denn es wirkt wie nachträglich aufgesetzt. Trotzdem wurde der Van in zwei Generationen von 2004 bis 2019 gebaut. © SsangYong Nissan S-Cargo Platz 3: Nissan S-Cargo. Was aussieht wie ein Modellauto für Kinder, wurde von Nissan tatsächlich von 1989 bis 1992 gebaut. Warum genau wissen wohl nur die Designer und Manager des asiatischen Autobauers. © Nissan Ein Commuter Tango T600. Platz 2: Nein, das ist keine optische Täuschung. Der Tang T600 von Commuter Cars ist in der Tat nur 99 Zentimeter breit. Was bei der Parkplatzsuche helfen mag, wirkt optisch, als hätte man einen Smart zu heiß gewaschen oder einen Minivan aus der Schrottpresse gerettet. Doch das Design ist nicht das einzige Problem des Tango T600. Für das kleine Elektroauto werden schwindelerregende 121.000 US-Dollar fällig. Dafür bekommt man aber auch 600 kW Leistung. © Commuter Cars Fiat Multipla Platz 1: Fiat Multiple. Der Sieg geht ganz klar an den Italiener. Zwar versuchte Fiat das Modell mit einem Facelift zu retten, doch wirklich schöner wurde der Van dadurch nicht. 2010 wurde der Multipla nach elf Jahren wieder eingestellt. Bleibt die Frage: Wie konnte dieses Design jemals auf die Straße kommen? © Fiat

Logo der Automarke entfernen: Österreicher ticken anders

Tatsächlich muss laut österreichischer Gesetzeslage „der Name oder die Marke des Erzeugers und die Fahrgestellnummer … vollständig sichtbar und dauernd gut lesbar und unverwischbar angeschrieben oder zuverlässig angebracht sein“. In Deutschland dagegen ist das nicht so glasklar geregelt. Zwar notieren Polizeibeamte oder Mitarbeiter von Kommunen für Bußgeld-Bescheide auch die Automarke, ein Fall wie in Österreich ist hierzulande allerdings noch nicht bekannt. Das Kfz-Kennzeichen allerdings muss immer vorhanden und deutlich lesbar sein.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de.

Problematischer könnte da schon der umgekehrte Fall sein: dass jemand das Logo seines Traumautos auf seine alte Kiste klebt oder ein Tuner es für seine Basteleien missbräuchlich nutzt. Klagen gibt es aber vor allem dann, wenn das komplette Design eines Eigenbaus einem Automodell zu ähnlich sieht, wie hier beim Nachbau eines Ferrari FXX K.

Rubriklistenbild: © Frederick Unflath/BMW