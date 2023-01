Autodieb crasht über Zaun in die Tiefe – spektakuläres Polizeivideo

Von: Marcus Efler

Ein Auto-Diebstahl in den USA geht mächtig schief und endet in einem spektakulären Crash in die Tiefe. Polizei-Cams zeichnen alles auf.

Autodieb ist kein empfehlenswerter Job. Da steht man nämlich ganz schön unter Stress, nicht immer läuft die Angelegenheit so locker wie bei diesen Kia-Modellen mit Sicherheitslücke. Das musste auch jener Täter erfahren, der in Verona in New Jersey, USA, gegen Mitternacht einen Pkw entwendete.

Ende eines Auto-Diebstahls: Der Wagen krachte in die Tiefe. © Facebook (@Verona Police Department)

Sein Pech: Das Fahrzeug war mit einem GPS-Tracker ausgestattet. So ein Gerät hilft zwar nicht immer, in diesem Fall aber funktionierte es und übermittelte die Position an die bereits vom Besitzer eingeschaltete Polizei. Tatsächlich entdeckte ein alarmierter Officer im Streifenwagen das Auto kurz darauf am Stadtrand, und forderte Verstärkung an. Nachdem der Kollege eingetroffen war, näherten sich die Beamten zu Fuß dem Fahrzeug.

Autodieb crasht über Zaun in die Tiefe – spektakuläres Polizeivideo

Daraufhin gab der Dieb Gas, verlor aber sofort die Kontrolle über das Auto und durchbrach einen Zaun. Hinter dem es direkt sieben Meter abwärts ging. Der Wagen krachte spektakulär in die Tiefe auf ein anderes, dort geparktes Fahrzeug. Die ganze Aktion inklusive Crash wurden von Polizeikameras, darunter einer Body Cam, aufgezeichnet und auf Facebook verbreitet.

Hier ist das Video der Polizei zu sehen:

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, auch der Fahrer konnte sich aus dem Wrack befreien, wurde dann aber festgenommen – ebenso wie eine verdächtige Frau, die sich in der Nähe aufgehalten hatte. In seinem Post warnt das Verona Policde Departement ausdrücklich davor, dass Autodiebe „dreist und rücksichtslos sind, um einer Festnahme zu entgehen“.