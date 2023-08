Auto-Aufbruch: Tipps, um das Diebstahl-Risiko zu reduzieren

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Wertgegenstände sollte man niemals von außen sichtbar im Auto zurücklassen. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Vor einem Auto-Aufbruch im Urlaub ist niemand gefeit. Es gibt aber Verhaltensregeln, die das Risiko, Opfer von Kriminellen zu werden, reduzieren.

Eine Fahrt in den Urlaub kann nervenaufreibend sein – aber erst einmal am Ziel angekommen, sind die meisten Menschen dann ziemlich entspannt. Doch wenn nach einem Ausflug klar wird, dass sich Diebe an ihrem Auto zu schaffen gemacht haben, schießt der Adrenalinpegel schnell wieder in die Höhe – gerade wenn teure Gegenstände verschwunden sind. Den Rest der Reise kann man dann kaum noch genießen. Um Langfinger vom Fahrzeug fernzuhalten, sollten Autofahrer deshalb einige Tipps beherzigen, wie 24auto.de berichtet.

Wichtig ist unter anderem, keine Wertgegenstände wie Handtaschen oder Mobiltelefone im Fahrzeug zurückzulassen, rät der TÜV Nord. Zudem sollte man Reisegepäck im Kofferraum oder anderweitig außer Sichtweite aufbewahren – entweder unter der Gepäckabdeckung oder hinter den Sitzen. Außerdem sollte man es vermeiden, Gegenstände auf dem Beifahrersitz oder den Rücksitzen zu belassen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Oppenheimer sorgfältig überprüft.