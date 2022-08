Audi sucht Formel-1-Fahrer – per „Stellenanzeige“ auf Twitter

Teilen

Wer sitzt ab 2026 in einem Formel-1-Auto mit Audi-Power? © Audi

Ab 2026 startet Audi in der Formel 1 und sucht auf Twitter nun mit einer „Stellenanzeige“ nach Fahrern. Die Fans wünschen sich vor allem ein Duo.

Als Audi am Freitagmorgen auf einer Pressekonferenz im Rahmen des Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps verkündete, ab 2026 in der Formel 1 zu starten, war das alles andere als eine große Überraschung. Viel mehr war es die erwartete Bestätigung dessen, was sich zu vor über Monate abgezeichnet hatte. Mit welchem Team die Ingolstädter das Projekt in Angriff nehmen, ist ebenso wenig bekannt wie die Fahrerpaarung. Letzteres dürfte auf der To-do-Liste von Audi jedenfalls nicht sonderlich weit oben stehen, was aber nicht heißt, dass man sich nicht mit dem Thema beschäftigt.

24auto.de weiß, wie die Fans von Audi auf die Stellenanzeige reagiert haben.

Kurz nach der Bekanntgabe des Formel-1-Einstiegs postete Audi auf Twitter eine „Stellenanzeige“. Obwohl es um die Königsklasse des Motorsports geht, scheinen die Anforderungen nicht so hoch zu sein. „Fahrer gesucht, Lebenslauf einschicken“, schrieb Audi. Eine deutsche Staatsbürgerschaft dürfte jedoch nicht von Nachteil sein, immerhin hatte der scheidende VW-Chef Herbert Diess betont, sich einen deutschen Fahrer zu wünschen.