In Hamburg kostet Tanken am meisten – zeigt ADAC-Auswertung

Von: Simon Mones

Bei den Spritpreisen gibt es laut einer ADAC-Auswertung deutliche regionale Unterschiede. Besonders teuer ist es beispielsweise in Hamburg. In Rheinland-Pfalz zahlen Autofahrer am wenigsten.

Im Vergleich zu manch anderem europäischen Land ist das Tanken in Deutschland ziemlich teuer. Doch auch zwischen den Bundesländern gibt es bei den Spritpreisen oftmals erhebliche Unterschiede. Besonders teuer ist es demnach in Hamburg. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag (16. Mai) veröffentlichte Momentaufnahme des ADAC.

Demnach kostet ein Liter Super E10 in der Hansestadt etwa 1,84 Euro. Dicht dahinter folgen Sachsen-Anhalt (1,83 Euro) und Brandenburg (1,82 Euro). Am günstigsten tankt es sich derweil in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Grade einmal 1,79 Euro wird dort für den Liter Super E10 fällig.

Diesel in Ostdeutschland besonders teuer – Rheinland-Pfalz ist am günstigsten

Auch beim Diesel liegt Rheinland-Pfalz ganz weit vorne, wenn es um niedrige Spritpreise geht. Der Liter kostete im Schnitt 1,55 Euro. Knapp dahinter folgen Niedersachsen (1,58 Euro) und Nordrhein-Westfalen (1,59 Euro). Am teuersten wiederum ist Brandenburg mit 1,65 Euro pro Liter.

Autofahrer in Rheinland-Pfalz tanken laut dem ADAC am günstigsten. In Hamburg und Brandenburg wirds an der Tankstelle hingegen teuer. © Marcus Brandt/dpa

Während die Differenz zwischen dem teuersten und dem günstigsten Bundesland beim Benzin fünf Cent beträgt, liegt sie bei Diesel fast doppelt so hoch. Auffällig ist zudem, dass Diesel im Osten besonders teuer ist. Neben Brandenburg stehen nämlich auch Berlin (1,648 Euro), Mecklenburg-Vorpommern (1,637 Euro) und Sachsen-Anhalt (1,633 Euro) auf den letzten Plätzen.

Regionale Ketten oft günstiger als Marken-Tankstelle

Für die Untersuchung wurden die Preisdaten von mehr als 14.000 Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die Suche nach der günstigsten Tankstelle – bei der Apps fürs Smartphone helfen können – sorgt dabei laut dem ADAC nicht nur für eine einmalige Ersparnis, sondern erhöht auch den Druck auf die Tankstellenbetreiber.

Hier hatte sich schon bei einer Auswertung des Vergleichsportals Mehr-tanken im Auftrag der Zeitschrift Auto, Motor und Sport gezeigt, dass regionale Ketten oftmals günstiger sind als die großen Öl-Konzerne. (Mit Material der dpa)