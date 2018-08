„Nur 0:6 - Das wird hier noch ne ganz enge Kiste!“

So witzig twittert BSC Hastedt zum Pokalspiel gegen Gladbach

Bremen-Ligist BSC Hastedt musste am Sonntag in der ersten Pokalrunde gegen Borussia Mönchengladbach ran - und naja, das Spiel lief für die Hastedter nicht sooo gut. Aber Humor ist, wenn man auch nach elf Gegentoren (und immerhin einem Ehrentreffer ❤ ) was zu lachen hat.

Ein Hastedter Torgewitter war gegen die Borussen eh nicht zu erwarten, dafür haben sie auf Twitter ordentlich abgeliefert und richtig gute Laune verbreitet. In Sachen Selbstironie und Humor sowas von weltmeisterlich!

Und schon steht's 0:1. Soll noch mal einer sagen das wir keine guten Gastgeber sind.#BSCBMG #DFBPokal — BSC HASTEDT (@BSC_Hastedt) 19. August 2018

0:2. Unsere Taktik den Gegner in Sicherheit zu wiegen geht voll auf.#BSCBMG #DFBPokal — BSC HASTEDT (@BSC_Hastedt) 19. August 2018

Mönchengladbach traut sich nicht mehr in die eigene Spielfeldhälfte. Ich wette, die sind nervös!#BSCBMG #DFBPokal — BSC HASTEDT (@BSC_Hastedt) 19. August 2018

0:3.



Dreimal ist Bremer Recht. Und wir sind hier in Bremen. Also alles gut.#BSCBMG #DFBPokal — BSC HASTEDT (@BSC_Hastedt) 19. August 2018

0:5.



Fünf. Gegen UNS! Nur! Und gleich ist schon Halbzeit. Tze... — BSC HASTEDT (@BSC_Hastedt) 19. August 2018

Halbzeit! Nur 0:6. Das wird hier noch 'ne gaaanz enge Kiste!#BSCBMG #DFBPokal — BSC HASTEDT (@BSC_Hastedt) 19. August 2018

0:7.



Sorry, mir fällt gerade kein Gag ein. Ich habe kein Bier mehr.#BSCBMG #DFBPokal — BSC HASTEDT (@BSC_Hastedt) 19. August 2018

So, JETZT wäre vielleicht der Zeitpunkt gekommen den @Borussia-Spielern zu sagen dass die hier erzielten Tore NICHT mit in die #Bundesliga rübergenommen werden können.#BSCBMG #DFBPokal — BSC HASTEDT (@BSC_Hastedt) 19. August 2018

Die Kollegen von der Presse sind mal wieder viel zu voreilig. Der Ausgleich liegt in der Luft! https://t.co/KEl62v86pu — BSC HASTEDT (@BSC_Hastedt) 19. August 2018

0:11.



Also hat jetzt jeder einmal. Nun sind wir dran.#BSCBMG #DFBPokal — BSC HASTEDT (@BSC_Hastedt) 19. August 2018

So war es dann auch - in der 88. Minute erzielte Diyar Kücük den Ehrentreffer für BSC Hastedt.

