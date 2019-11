Nie mehr aktuelle Nachrichten verpassen mit Push-Nachrichten von kreiszeitung.de

Aktuelle Version jetzt kostenlos laden

+ Keine wichtigen Nachrichten verpassen mit Push-Nachrichten von kreiszeitung.de

Zahlreiche Leser kennen und nutzen den Service schon über unsere mobile App: Pushnachrichten. Kreiszeitung.de weitet den Dienst nun auch auf alle gängigen Browser aus. Wir erklären hier, wie das funktioniert.

Mobile Appnutzer sind damit vertraut, ungefähr ein- bis dreimal am Tag von uns besondere, wichtige oder exklusive Push-Mitteilungen in Kurzform auf dem Display angezeigt zu bekommen, in der Regel aus einem Satz bestehend.

Beispiel: „Bürgerschaftswahl in Bremen im Ticker: Wahlunterlagen werden verschickt“. Tippt man auf diese Meldung, gelangt man automatisch auf den ganzen Artikel. Bei Desinteresse „wischt“ man sie einfach weg. Praktisch, denn dadurch werden wichtige Neuigkeiten nicht übersehen und man ist stets aktuell informiert.

Keine wichtigen Nachrichten mehr verpassen

Diesen Service bieten wir nun auch für alle gängigen Browser wie Chrome, Firefox und Safari an, damit Sie nie wieder aktuelle Nachrichten aus Bremen und Niedersachsen verpassen: Mit dem Webpush von Kreiszeitung.de sind Sie immer topaktuell informiert.

Denn wenn Sie ihren Browser geöffnet haben, erhalten Sie von nun an ebenfalls Push-Nachrichten wie „Berufsschule in Syke evakuiert: Verdächtiger Gegenstand gefunden“. Diese Mitteilungen erscheinen als kleines Fenster und verschwinden wieder nach einiger Zeit, sofern man nicht darauf klickt. Klickt man drauf, kommt man zum normalen Kreiszeitung.de-Artikel. Der Service ist natürlich kostenlos und kann jederzeit wieder abbestellt werden, das lässt sich mit zwei oder drei einfachen Schritten am jeweiligen Browser handhaben. Auch die erneute Aktivierung lässt sich schnell einrichten.

+ © Mediengruppe Kreiszeitung / Harald Hinze

Chrome, Firefox und Safari - so richten Sie Ihren Browser ein

Beim Chrome rufen Sie zur Einrichtung unsere Kreiszeitung.de-Seite auf und klicken oben in der Adresszeile auf das Schloss-Symbol und wählen unter „Benachrichtigungen“ je nach Wunsch „Zulassen“ oder „Blockieren“ aus. Beim Firefox läuft es ähnlich ab, hier sehen Sie in der Adresszeile eine Sprechblase für die Push-Einstellungen. Die Pusheinstellungen beim Safari rufen Sie auf, indem Sie in der oberen Menüleiste „Safari“, dann „Einstellungen“, „Websites“ und zuletzt „Mitteilungen“ anklicken - nun können Dienste zugelassen oder deaktiviert werden.

Weitere Infos dazu erhalten Sie in unseren FAQ.

Push gibt es auch für die mobile App

Sie möchten Push-Nachrichten auch auf Ihrer Smartphone-App erhalten? Dann lesen Sie gleich hier: Mit der App von kreiszeitung.de werden Sie auch unterwegs immer topaktuell informiert. Die App gibt es sowohl für Apple-Geräte als auch für Geräte mit dem Android-Betriebssystem wie den Galaxy-Handys von Samsung. Herunterladen kann man sie im Google Playstore und im App Store von Apple. Die App wurde in den vergangenen Tagen aktualisiert.

Update für Android: Version 4.1 - Dieses Update enthält allgemeine Fehlerkorrekturen, Optimierungen der Funktion “Leserreporter” und behebt kleinere Fehler, die beim Empfang von Pushnachrichten festgestellt wurden.

Update für iOS: Version 4.1 - Dieses Update enthält allgemeine Fehlerkorrekturen, Optimierungen der Funktion “Leserreporter” und behebt kleinere Fehler, die beim Empfang von Pushnachrichten festgestellt wurden.

So können Sie die App aktualisieren

Ein Update können iOS-Nutzer manuell über den App Store unter dem Menüpunkt „Updates“ vornehmen. Bei Android-Smartphones ist dies über den Google-Play-Store unter „Meine Apps und Spiele“ möglich.

Sie finden unter diesem Menüpunkt eine Übersicht aller installierten Apps, für die ein Update verfügbar ist. Sie können auch über die Schaltfläche „Alle aktualisieren“ sämtliche Apps auf Ihrem Smartphone auf den neuesten Stand bringen.

Hier finden Sie die App für iPhones und iPad im App Store: https://itunes.apple.com/de/app/kreiszeitung-de/id366364130?mt=8

Hier finden Sie die App für Android-Handys bei Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=de.id.kreiszeitung

Aktivieren von Push-Nachrichten

Nach dem erfolgreichen Download der App werden Sie gefragt, ob sie Benachrichtigungen zulassen möchten. Beantworten Sie diese Frage mit „Ja“- somit ist der Push-Service eingerichtet. Sollten Sie die App bereits auf Ihrem Smartphone haben und die Eingangsfrage mit einem „Nein“ beantwortet haben, so gehen Sie bitte wie folgt vor: Nachträgliches Aktivieren der Push-Benachrichtigungen

iPhone:

Einstellungen -> Mitteilungen -> kreiszeitung.de-App -> Mitteilungen erlauben

Android-Smartphone:

Einstellungen -> Apps -> kreiszeitung.de-App -> „Benachrichtigungen zeigen“

So funktioniert unsere App

Auf der Startseite werden immer die aktuellsten und wichtigsten Artikel angezeigt. Themen und Ressorts, die Sie von unserer Internetseite kennen, finden Sie auch auf mobilen Endgeräten wieder. Unsere Fotogalerien können sie mit einem Fingertipp öffnen und mit einem Fingerwisch durchsehen. Nach einem Klick auf die Lasche am unteren Ende der Bilder wird die Bildunterschrift ein- oder ausgeblendet. Wenn Sie das Handy drehen und horizontal halten, dann verändert sich das Design und Sie sehen mehrere Top-Artikel nebeneinander.

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern der kreiszeitung.de-App

