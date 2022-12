US-Schauspielerin Kirstie Alley ist tot

Von: Katja Thorwarth

Teilen

Die Schauspielerin Kirstie Alley starb mit 71 Jahren an Krebs. © Richard Shotwell/dpa

1982 gibt Kirstie Alley ihr Leinwanddebüt in Star Trek, mit „Kuck mal, wer da spricht“ feiert sie den Durchbruch. Die Schauspielerin erliegt ihrer Krebserkrankung.

Los Angeles - US-Schauspielerin Kirstie Alley ist tot. Kristie Alley feierte mit der Liebeskomödie „Kuck mal, wer da spricht!“ ihren größten Kinoerfolg. Sie starb nach Angaben ihrer Kinder True und Lillie Parker mit 71 Jahren an den Folgen einer erst kürzlich entdeckten Krebserkrankung.

„Sie war von ihrer engsten Familie umgeben“, hieß es am Montag (5. Dezember) in einer Mitteilung auf der Instagram-Seite der Schauspielerin. Ihr Sprecher Donovan Daughtry bestätigte den Tod auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

US-Schauspielerin Kirstie Alley ist tot

In der Film-Komödie „Kuck mal, wer da spricht!“ aus dem Jahr 1989 spielte Alley die schwangere Mollie, die während einer Taxifahrt ihre Wehen bekommt. Der Fahrer James (John Travolta) hilft ihr nicht nur bei der Geburt, sondern wird auch zum Babysitter. Am Ende werden Mollie und James ein Paar. Der Film war ein großer Erfolg und erhielt mit „Kuck mal, wer da spricht 2“ (1990) und „Kuck mal, wer da jetzt spricht“ (1993) zwei Fortsetzungen. Für ihre Rolle in der beliebten Comedy-Serie „Cheers“ (1987-1993) bekam Kirstie Alley unter anderem einen Golden Globe und eine Emmy-Trophäe.

US-Schauspielerin Kirstie Alley machte sich über Schlankheitswahn Hollywoods lustig

Die zweifach geschiedene Schauspielerin Alley hatte weitere Fernsehauftritte in Serien wie „Fackeln im Sturm“ und in Filmen wie „Star Trek II: Der Zorn des Khan“ (1982) sowie „Liebe ohne Krankenschein“ (2015). In der Serie „Fat Actress“ (2005) machte sich Kirstie Alley über den Schlankheitswahn Hollywoods lustig. Ihre TV-Reality-Show „Big Life“ (2010) drehte sich ganz um ihren eigenen Kampf mit den Pfunden.

Nach Bekanntwerden ihres Todes würdigte John Travolta seine einstige Filmpartnerin: „Kirstie war eine der außergewöhnlichsten Beziehungen, die ich je hatte“, schrieb er bei Instagram . „Ich liebe dich, Kirstie. Ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden.“ (ktho/dpa)