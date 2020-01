„Fast & Furious“: Ich werde das abgedrehte Franchise immer lieben ❤

Trailer-Premiere zu Teil 9 am Freitag

Mein Verstand sagt: „Wieso guckst du das überhaupt noch?“ Aber mein Herz schreit: „Man wendet sich nicht von seiner Familie ab, auch wenn sie es tut!“ Es geht natürlich um „Fast & Furious.“ Am Freitag erscheint der erste Trailer zu Teil 9. Ich hab sowas von Bock – „Fast & Furious“ ist mein Guilty Pleasure.

Der erste Film war wie eine zum Leben erwachte bunte Carrera-Bahn. Dünne Story, aber mega Charme. Viel Streetracing, coole Boys & Girls. Geile Sache. Dann wurde alles anders, wobei man Teil 3 und 4 sogar als Totalschaden bezeichnen könnte, die mit der eigentlichen Idee von „Fast & Furious“ sowas von nichts am Hut haben.

„Fast & Furious“: Kitsch lässt grüßen

Mit „Fast Five“ ging es wieder bergauf, aber in eine ganz andere Richtung. Nix mehr mit Straßenrennen. Aus den „Fast & Furious“-Filmen ist eine reine Action-Reihe geworden, die leicht an eine überdrehte und kitschige Version von „Mission Impossible“ erinnert. Bei „Fast & Furious“ ist allerdings nix impossible. Autos können aus Wolkenkratzern fliegen, riesige Tresore werden durch die Straßen gezogen oder Menschen werden während eines Drifts noch schnell vor einem Klippen-Absturz gerettet. Alles easy, alles kein Problem. Dabei kommt alles zum Einsatz, was irgendwie fahren, fliegen, schwimmen oder ballern kann. Flugzeuge, U-Boote, Panzer. Geile Karren spielen leider nur noch Nebenrollen, zum Leidwesen der vielen Auto-Fans, die mit „Fast & Furious“ quasi groß geworden sind.

„Fast & Furious“: Nicht ohne die Familie

Was aber immer noch im Mittelpunkt steht: die Familie. Ihr alle kennt Dom Torettos Poesie-Album-Sprüche: „Ich habe keine Freunde, ich habe Familie" oder „Alle suchen immer den Nervenkitzel, aber das, was zählt, ist die Familie." Schon klar! Und ihr wisst auch, dass sich eben diese Familie schon 100 Mal geschworen hat, „einen letzten Job“ zu erledigen. One last ride! Und dann kommen sie doch wieder zusammen, um irgendwelche Cyber-Terroristen, bösen Brüder oder Drogen-Kartell-Bosse um die ganze Welt zu jagen.

Teil 9, 10 und 11 bilden neue „Fast & Furious“-Trilogie

Wie lange soll das noch so weiter gehen, frage ich mich immer wieder. Bestätigt ist nach Teil 9 (Kinostart: 21. Mai 2020) auch 10 und 11. Eine neue Trilogie innerhalb des Franchises soll damit entstehen. Eigentlich will ich gar nicht wissen, wie beknackt die Story und die zum Lachen abgedrehten Stunts noch werden sollen. Wie wäre es mit „Fast & Furious: Mission Underwater?“ oder „Fast in Space“? Dabei würde mich nicht mal ein Crossover zu „Star Wars“ wundern. Trotzdem geht jedes Mal mein Herz auf, wenn ein neuer Teil erscheint. Ich hab auch nach knapp 20 Jahren noch nicht genug davon.

Ganz viel Liebe für die Fast-Familie

Ich liebe die Fast-Familie, eigentlich wäre ich sogar gerne ein Teil davon. Aber nur auf dem Beifahrersitz, damit ich Corona trinken kann. Ich liebe Dominic Toretto und seine schmalzigen Oneliner, ich liebe Letty, wenn sie ausrastet und irgendwem die Schnauze poliert, ich liebe Roman Pierce und seinen bescheuerten Humor, ich liebe die Cleverness von Tej Parker und oooh, was habe ich Brian O‘ Conner geliebt. Paul Walker hatte einen riesigen Anteil, der Reihe eine unheimliche Sympathie zu verleihen.

Trotz der Abkehr von der Streetracing-Szene ist „Fast & Furious“ liebenswert geblieben und durchgeknallt geworden – genau das, was man manchmal braucht. Ich kann es kaum erwarten, mit welchem abgedrehten Problem sich die Familie in Teil 9 rumplagen muss. In diesem Sinne: „Nur Pussys fahren mit Nitro Methan.“

„Fast & Furious 9“: Trailer-Party am Freitag

Der Trailer zu „Fast & Furious 9“ wird am 31. Januar im Rahmen einer großen Enthüllungsparty in Miami präsentiert. Neben dem Trailer gibt es Auftritte von Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna und Ludacris. Gegen 21 Uhr deutscher Zeit sollte der Trailer am Freitag auch hierzulande zu sehen sein. Hier schon mal der erste Teaser als Vorgeschmack: