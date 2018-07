Viele Norddeutsche frühstücken - und lesen dazu Zeitung

Studie: Mediennutzung am Morgen

+ © je Frühstück und Zeitung: Das scheint vor allem für Norddeutsche gut zusammenzupassen. © je

Düsseldorf - Das Frühstück ist für die meisten Deutschen unverzichtbar. Oft gehört auch eine Zeitung dazu.

Das hat eine Studie zum Frühstücksverhalten ergeben, die das Marktforschungsinstitut Score Media Group am Donnerstag veröffentlicht hat. Fast drei Viertel der Deutschen sind demnach „Heavy-Frühstücker“ (73 Prozent): Sie starten unter der Woche fast immer mit einer ersten Mahlzeit in den Tag. Jeder Vierte der regelmäßigen Frühstücker (26 Prozent) gab an, die morgendliche Zeitungslektüre gehöre für ihn dazu.

Für mehr als die Hälfte der „Heavy-Frühstücker“ sei das Frühstück eine wichtige Auszeit, bevor der Arbeitsalltag losgehe, erklärten die Verfasser der Studie. 56 Prozent der Befragten sagten dies, bei den Lesern von Regionalzeitungen 58 Prozent.

Radio, Zeitung oder Online-Nachrichten gehören dazu

Dabei gibt es offenbar regelrechte Frühstückshochburgen - und zugleich ein deutliches Nord-Süd-Gefälle: Brandenburg, wo 92 Prozent der Menschen unter der Woche immer frühstücken, sei die „Frühstücksbastion der Nation“, hieß es. Auch in Hamburg und Bremen (jeweils 79 Prozent) stehe das Frühstücken hoch im Kurs, wogegen die Bayern (61 Prozent) und Rheinland-Pfälzer (66 Prozent) diese Gewohnheit weniger schätzten.

Nebenbei werden Medien genutzt: 46 Prozent der regelmäßigen Frühstücker, hört werktags Radio. 38 Prozent dieser Gruppe gaben an, dass sie zudem online gehen, um Nachrichten zu checken. Je 23 Prozent der Menschen lesen eine Tageszeitung oder schauen fern.

epd