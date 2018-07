Psycho-Thriller „Calibre“ auf Netflix: Wie weit würdest du gehen?

Seit 29. Juni verfügbar

+ © Screenshot Youtube/Netflix Vaughn und Marcus werden in etwas Schreckliches verwickelt. © Screenshot Youtube/Netflix

Netflix hat klammheimlich einen richtig guten Psycho-Thriller veröffentlicht. „Calibre - Weidmannsunheil“ geht zu Unrecht völlig im Dschungel der Neuveröffentlichungen unter. Doch Anschauen lohnt sich!

Die schottische Netflix-Originalproduktion wurde am 29. Juni beim Streaming-Dienst veröffentlicht. „Calibre“ wird allerdings etwas stiefmütterlich behandelt und nicht besonders prominent platziert. Eine deutsche Synchronfassung gibt es auch nicht, lediglich deutsche Untertitel. Dennoch lohnt sich der ultraspannende Psycho-Thriller.

Darum geht‘s:

Die Kindheitsfreunde Vaughn und Marcus machen einen Jagdausflug nach Schottland. Doch dort werden sie in etwas Schreckliches verwickelt und müssen sich schon bald die Frage stellen, wie weit sie gehen würden, um sich selbst vor Konsequenzen zu schützen.

„Calibre“ überzeugt mit einer sehr düsteren Grundstimmung, dunklen Bildern, mysteriösen Nebenfiguren und zwei Hauptfiguren, deren schockierendes Handeln die Frage aufwirft, was in Extremsituationen Entscheidungen trifft - der Verstand oder das Bauchgefühl. „Calibre“ verzichtet auf unnötige Schockmomente, sondern dreht die Spannungsschraube - bis zum heftigen Finale - kontinuierlich an. mas