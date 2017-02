Ab sofort: „Webstars 2017“ sammeln, tauschen, einkleben

Das Panini-Album

+ © Juststickit Das Panini-Album „Webstars 2017“ ist ab Donnerstag, 9. Februar, erhältlich. © Juststickit

Social-Media-Fans aufgepasst! Ab Donnerstag, 9. Februar, könnt ihr eure Stars wie die Lochis oder die Freekickerz sammeln, tauschen und - ganz altmodisch - einkleben. Dann erscheint nämlich das Panini-Album „Webstars 2017“.

Ob die Schulen an diesem Tag leerer als gewohnt sind, ist noch nicht bekannt. Jedenfalls werden die Kids in den nächsten Wochen hinter den Sammelbildern ihrer Lieblinge her sein, als wäre schon wieder Fußball-WM. „201 Stars, 216 Bildchen“, kündigte Alexander Böker von der Hamburger Firma Juststickit das Album „Webstars 2017“ an, das viele Eltern reichlich Nerven kosten dürfte.

Das Heft gibt laut Böker erstmals einen Überblick über die wichtigsten Webstars des Jahres 2017 in den Kategorien Beauty, Gaming, Lifestyle, Sport, Politik, Musik und Unterhaltung.

Die Freekickerz, die Fußballtricks ins Netz stellen, sind ebenso vertreten wie die Rocket Beans, die sich um Spiele und Pop kümmern. Youtuber LeFloid, der spätestens durch das Merkel-Interview berühmt wurde, wird dagegen ebenso wie Schmink-Ratgeberin Beauty Bibi nur kurz erwähnt, beide haben jedoch kein eigenes Sammelbild. Das Album kostet 1,95 Euro, ein Tütchen mit fünf Bildern gibt es für 60 Cent.

jh/jdw