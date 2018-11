Netflix-Doku „Hunde“: Freunde fürs Leben

Seit 16. November verfügbar

Netflix hat endlich erkannt, was wir wirklich sehen wollen: Hunde! ❤ So heißt auch die sechsteilige Dokumentation, die seit 16. November beim Streamingdienst verfügbar ist. Jede Folge widmet sich einer besonderen Geschichte zwischen Hund und Mensch.

Begleitet wird zum Beispiel ein an Epilepsie erkranktes Mädchen, das einen speziell ausgebildeten Assistenzhund bekommt und ihn sofort ins Herz schließt. Oder ein syrischer Flüchtling in Berlin, der seinen Hund im Kriegsgebiet zurücklassen musste und ihn zu sich holen will.

Die Geschichten sind unaufgeregt erzählt, authentisch und sehr rührend. Jede Folge macht die besondere Verbindung zwischen Hund und Mensch sichtbar und zeigt, dass Hunde viel mehr sind, als „nur“ der beste Freund des Menschen. Sie sind der treueste Lebensgefährte, den man sich vorstellen kann.

Die herzerwärmende Dokumentation ist perfekt für einen kalten Herbstabend. Also ab auf die Couch, Fernseher an, Taschentücher bereithalten und sich darüber freuen, wie großartig unsere Vierbeiner sind.