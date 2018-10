„Spiel 2018“ - eine Messe zwischen Superlativen und Kulturdebatte

1400 Neuheiten auf 80.000 Quadratmetern

+ © Köhnken Für viele Besucher beginnt ein Besuch der „Spiel“ in Messe-Halle 3. © Köhnken

Essen - Rund 1400 Neuheiten auf 80.000 Quadratmetern bietet die „Spiel 2018“ den Besucher der Essener Messe. Doch nicht diese Rekordzahlen lassen aufhorchen, sondern eine politische Debatte, die auf der Veranstaltung geführt wurde: die Anerkennung von Spielen als Kulturgut - auf einer Höhe mit Musik, Theater oder Film.

Am Donnerstag, dem ersten Publikumstag der „Spiel“, waren erstmals auch Politiker eingeladen, um gemeinsam mit Akteuren und Fans der Szene darüber zu diskutieren, welchen Stellenwert analoge Spiele in Zeiten vermeintlich allgegenwärtiger Digitalisierung haben - oder eben trotz allem Engagements für Computerspiele in Wirtschaft und Forschung noch nicht haben.

Auf Einladung der Spiele-Autoren-Zunft waren unter anderem die Bundestagsabgeordneten Helge Lindh (SPD) und Erhard Grundl (Grüne) nach Essen gekommen und nahmen an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Kulturgut Spiel - Teil unserer Gesellschaft“ teil. Zudem beteiligten sich auch der NRW-Landtagsabgeordnete Bernd Petelkau (CDU) sowie Spieleautor Steffen Bogen („Camel Up“) an der Debatte.

180.000 Besucher erwartet

Während sich die Teilnehmer der Debatte einig waren, dass Spiele ein prominenteren Platz in der Wahrnehmung von Politik und Gesellschaft einnehmen sollten, stand für die ersten Zehntausenden der erwarteten 180.000 Messe-Besuchern am Donnerstag die mitunter überwältigende Vielfalt der diesjährigen „Spiel“ im Vordergrund.

SPIEL Messe 2018: Spiele als Faszination und Kulturgut SPIEL Messe 2018 - Faszination und Kulturgut

1150 Aussteller aus 50 Nationen buhlen noch bis Sonntag um die Aufmerksamkeit der Besucher, 1300 kleinere und größere Programmpunkte lassen kaum Wünsche offen. Neben zahlreichen bekannten Verlagsgrößen wie Ravensburger und Pegasus stehen erstmals auch Autoren aus Indonesien in größerem Rahmen mit ihren Spielen bereit.

„Spiel“-Messe Essen - ein Festival für Spielefans © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken © Köhnken

Zwei Spiele aus Europa rücken dieses Jahr besonders in den Fokus: Zum einen beim „innoSpiel“, dem Preis für besonders innovative Umsetzungen. Zum anderen beim „Deutschen Spiele-Preis 2018“, der am Mittwochabend vergeben wurde. Als besonders innovativ erachteten die Juroren in diesem Jahr das Spiel „Cool Runnings“, in dem junge und alte Spieler gemeinsam Eiswürfel ins Ziel bringen müssen, während sie sich vor Pust- und Salz-Attacken ihrer Mitspieler hüten müssen. Zum besten Spiel beim „Deutschen Spiele-Preis“ wurde wiederum „Azul“, das „Spiel des Jahres 2018“ gewählt. Autor Michael Kiesling aus Achim freute sich entsprechend über einen doppelten Erfolg.

Spiel 2018: Anfänger-Guide auf dem Weg zum richtigen Spiel Spiel 2018: Anfänger-Guide zum richtigen Spiel

Die „Spiel“-Messe in Essen ist nach bis Sonntagabend um 18 Uhr für Besucher geöffnet. Alle Informationen zur Anreise, den Öffnungszeiten und eine Übersicht über alle Angebote gibt es auf der Homepage des veranstaltenden Friedhelm Merz Verlages.