Drama im Lama-Büro – ein Comic in fünf Teilen

Geschichten aus dem Büroalltag

+ © Lisa Hustedt Diese fünf Stereotypen gibt es in einfach jedem Büro: den Zielstrebigen, den Intellektuellen, die Flippige, den Verfressenen und den Genervten. © Lisa Hustedt

Flauschig, süß und knuffig. All diese Adjektive passen auf die Beschreibung eines Lamas. Kein Wunder also, dass sie sich mittlerweile zu einer Art Trend-Tier entwickelt haben. Und aus diesem Gedanken und einer spontanen Idee in der Redaktion ist ein Ros… ähm, Lama entsprungen. Und zwar direkt als Comic: Drama im Lama-Büro.

Im Büroalltag kann so einiges passieren. So trist dieser auch oft sein mag, irgendwie gibt es doch immer wieder erheiternde Geschichten, die man zu Hause oder unter Freunden erzählt. Da hat der Kollege sich endlich mal der völlig ausgedörrten Büropflanze erbarmt, die Kollegin versüßt sich ihren Arbeitstag mit Tagträumen, aus denen sie jäh geweckt wird und ein Kollege bleibt die ganze Nacht im Büro, da er einfach kein Ende findet.

Aus diesen sind ein paar Lama-Comicfiguren entstanden. Immerhin etablieren die sich mit ihrem flauschigen Pelz und alles in allem putzigen Aussehen immer mehr als Trendtier. Zusammen haben wir in der Redaktion überlegt, welche Typen es in eigentlich jedem Büro gibt, und schlossen uns selbst dabei nicht aus.

Wir entschieden uns für fünf Drama-Lamas: Den Intellektuellen, den Genervten, den Zielstrebigen, den Verfressenen und die Flippige. Und damit jedes Lama auch seinem Stereotypen gerecht wurde, bekam es gewisse Accessories: der Zielstrebige bekam eine etwas altmodische Sturmhaube auf den Kopf gesetzt, der Intellektuelle hat immer einen Stift hinter sein Ohr geklemmt und trägt stets – vorbildlich – eine Krawatte, und so weiter.

Einige der illustrierten Szenarien sind ausgedacht, andere wiederum beruhen auf einer wahren Begebenheit. Einige Auflösung wird es – anders wie bei „X-Faktor“ – allerdings nicht geben. Na dann, auf geht‘s zum Drama im Lama-Büro!

Die Comics werden über fünf Wochen hinweg hier und auf Instagram veröffentlicht. Hier geht es zu unserem offiziellen Instagram-Kanal!