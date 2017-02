Alles außer Kamel

Kolumne zu "Das perfekte Dinner" aus Bremen

Bremen – Von Mara Schumacher. So richtig Action gab es ja am Dienstag beim „Perfekten Dinner“ nicht. Laura aus Bremen war an der Reihe und eigentlich lief alles nach Plan. Nur ihr Hund Max tanzte aus der Reihe und das war auch schon das Beste an der Folge.

Max kam mit zum Einkaufen. Max starrte sehnsüchtig den Rehrücken an. Max gab seinem Frauchen High Five. Max haute hab und ließ sich partout nicht wieder einfangen, nachdem Laura dem Kamerateam die Tür geöffnet hatte. Spätestens an dieser Stelle waren sicherlich alle hundelieben Zuschauer verliebt in den Labrador-Mischling. Doch dann wurde Max ausquartiert und musste den Rest des Tages bei Freunden von Laura verbringen. Weil er sonst „wie ein wildes Pony durch die Wohnung trabt“, meinte die Gastgeberin. Schade, somit war das der Highlight der Sendung schon vorbei. War aber vielleicht ganz gut so, denn Ralf hat nach eigenen Angaben eine „Hundestörung“, Claudia begegnet Hunden mit „sehr viel Respekt“ und Shapour glaubt nicht, dass Max „dressiert“ sei. Achso, alles klar, ist ja auch kein Pony, Shapour. Auch wenn der Mischling wie eines rennt.

Doch zurück zum Dinner: Erst einmal gab es „Le Fizz“, einen Aperitif, der laut Laura aus Wodka, Limette, Holunderblü... aber da hörten die Kandidaten schon gar nicht mehr zu, denn Hauptsache „WODKA!“ Nach der Vorspeise, überbackener Ziegenkäse, verabschiedete sich Kandidatin Claudia aus der Runde. Ihr Magen machte Probleme. Das soll aber nicht am Essen gelegten haben, sie sei einfach aufgeregt, weil sie am Mittwoch kochen muss. Bevor der Ziegenkäse noch den Abflug machte, ging Claudia lieber nach Hause. Den Hauptgang und das Dessert darf sie aber noch probieren und bewerten, sobald es ihr besser geht, beschlossen ihre Mitstreiter.

Laura hatte sich mit ihrem Rehrücken und Pistazien-Käse-Kruste als Hauptgang viel vorgenommen, aber es lief alles nach Plan. Außerdem könne man im Falle eines Koch-Desasters ja viel mit leckeren Soßen wiedergutmachen, sagte Laura und kippte noch ein bisschen mehr Rotwein in ihre Kreation. Auch mit den angeblich aphrodisierenden Tonka-Bohnen für das Birnen-Dessert ging die Gastgeberin nicht sparsam um. Was sie da zusammenbraute, hätte auch ein kleiner Zaubertrank sein können. Geht's da bei Laura in der Küche wohl mit rechten Dingen zu? Aber ja doch. Die Konkurrenten waren sehr zufrieden mit dem Essen und gaben insgesamt 26 Punkte. Claudia gab vorläufig fünf Punkte, darf Hauptgang und Nachspeise aber noch nach bewerten. Shapour war übrigens auch sehr zufrieden mit der Menü-Auswahl: Er isst alles, außer Kamel. Glück gehabt.

