Bockwurst-Schwingen und Schnaps

Der promillehaltige Traditionsmarsch der Norddeutschen – die Kohlfahrt – hat es nach New York geschafft. Zumindest in die New York Times. Autorin Melissa Eddy hat eine Gruppe in Wardenburg begleitet, und gelernt: „Es geht nicht um den Kohl, es geht um gute Freunde.“

Melissa Eddy war mit Lena Bauer und ihren Freunden auf Kohlfahrt, Ziel war die Wassermühle in Wardenburg. „All-you-can eat meals, followed by a dance“ fasst Melissa das norddeutsche Spektakel zusammen.

Die Amerikanerin hat auf Kohlfahrt gelernt, warum Spiele wie Bockwurst-Schwingen einfach dazugehören sind, dass es total logisch ist, an jeder Ecke einen Schnaps zu trinken und dass dem Kohlkönigspaar mit ihrem Hoheitswissen über Wanderroute und Ziel höchster Respekt gebührt. Natürlich wurde Melissa auch gesagt, dass Kohl wesentlich besser schmeckt als er aussieht (Oh ja!).

Das Wichtigste, was ihr mit auf den Weg gegeben wurde, ist aber wohl, dass es „nicht um den Kohl geht, sondern um Beisammensein, Zugehörigkeit und gute Freunde.“ Wie wahr, wie wahr. Wobei es natürlich schon ein bisschen um den unglaublichen leckeren Kohl mit Pinkel und allem Pipapo geht.

Denn den braucht man nach diversen Kohlfahrten auch erstmal ein Jahr lang nicht mehr essen, sagt Kohlfahrt-Teilnehmer Jens Warntjes.

Die ganze Geschichte der New York Times lest ihr hier.

