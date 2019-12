„James Bond 007: No Time to Die“: Endlich ist der erste Trailer da!

Kinostart 2. April 2020

Wir haben keine Zeit mehr zu warten und Daniel Craig hat keine Zeit zu sterben: Endlich ist der erste Trailer zu „James Bond 007: No Time to Die“ da! Für Daniel Craig ist es das letzte Mal als James Bond.

In seiner 25. Mission muss James Bond einen entführten Wissenschaftler retten, dabei hatte er sich doch gerade eine kleine Auszeit auf Jamaika gegönnt. In „No Time to Die“ bekommt es Bond dann auch noch mit einem mysteriösen Gegenspieler namens Safin zu tun, der gefährliche High-Tech für seine Zwecke nutzt.

Safin wird von Rami Malek gespielt, der für seine Rolle als Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“ einen Oscar bekommen hat. Im Trailer zeigt sich Fiesling Safin mit einem halb entstellten Gesicht.

Natürlich sind in „No Time to Die“ auch wieder alte Bekannte am Start. Ralph Fiennes kehrt als M zurück und Naomi Harris als Eve Moneypenny.

Wird Nomi die neue Top-Agentin?

Jeffrey Wright spielt erneut James Bonds Freund Felix Leiter, zudem trifft 007 wieder auf Dr. Madeleine Swann (Léa Seydoux), die schon in „Spectre“ dabei war. Unterstützung sollte Bond außerdem vom MI6-Technikfreak Q (Ben Whishaw) bekommen.



Etwas unklar ist bislang die Rolle von Nomi (Lashana Lynch). Es wird spekuliert, dass sie die neue Top-Agentin des MI6 sein soll und James Bond ersetzt hat, während dieser auf Jamaika seinen kurzzeitigen Ruhestand genossen hatte. Undurchschaubar ist auch Paloma (Ana de Armas) – ist sie an James Bonds Seite oder eine fiese Widersacherin? Der Trailer bestätigt Spekulationen, dass auch Christoph Waltz zurück ist!

„No Time to Die“: Vier Aston Martin am Start

Auch die hochmotorisierten Darsteller spielen in „James Bond 007: No Time to Die“ natürliche eine wichtige Rolle: Mit dabei sind der Aston Martin V8 Vantage, der Aston Martin DB5 sowie DBS Supperlegera und der Aston Martin Valhalla.

+ Der Aston Martin DB5. Foto: Maik Hanke



Der ursprünglich vorgesehene 007-Regisseur Danny Boyle wurde wegen kreativer Differenzen durch Cary Joji Fukunaga ersetzt und die komplette Story nochmal rundum erneuert. „James Bond 007: No Time to Die“ kommt am 2. April 2020 in die deutschen Kinos.



Rubriklistenbild: © dpa