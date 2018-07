Bachelorette: „Beim Alter bin ich flexibel. Möchte mich nur nicht strafbar machen.“

Glosse zur ersten Folge

+ © MG RTL D/Arya Shirazi Das ist Nadine, ihr ist eigentlich alles egal. © MG RTL D/Arya Shirazi

Von Mara Schumacher. Das ist doch nicht zu fassen: Da genießt man den Sommer, fühlt sich fröhlich, glücklich, frei. Und dann knallt RTL plötzlich die „Bachelorette“ ins Fernsehprogramm. Der geistige Dünnschiss lief doch gerade erst? Wir haben uns das Drama trotzdem angesehen. Danach ist der Fernseher aus dem Fenster geflogen.

Der aufmerksame Trash-TV-Liebhaber weiß sofort: Die Frau kenne ich doch! Ja, aber sowas von. Bachelorette Nadine Klein hat letztes Jahr als Kandidatin um Großkotz-Bachelor Daniel Völz gebuhlt. Naja, was heißt gebuhlt. Eigentlich hatte sie keinen Bock, wie sie selbst quasi zugibt: „Ich war immer die, die im Hintergrund gegessen oder geschlafen hat.“ (Wie ich in der Schule früher).

Nadine war damals „emotional nicht involviert“ bei der ganzen Bachelor-Sache. Auf Deutsch: Der Macker ging ihr am Arsch vorbei, aber sie wollte schon mal die Startrampe für ihre Karriere als RTL-Sklavin polieren. Sie ist auch schon 32, da muss man jetzt Gas geben, um noch rechtzeitig ins Dschungelcamp zu kommen!

"Bist du nur für Fame und Publicity hier?"

Jeder einzelne Kandidat:#Bachelorette pic.twitter.com/LG2z8MurEL — Sascha (@saschawh) 18. Juli 2018

Nadine will mit ihrem Typen so gerne „träumen, küssen und tanzen.“ Mädel, das kann man auch alles ohne Mann. Küssen okay - wird schwierig. Ist aber auch komplett unnötig. Küssen kann man gut mit essen oder schlafen ersetzen. Nur so als Tipp.

Dieses Jahr haben sich vor allem schräge Vögel mit Hochwasserhosen und gruselige Honks mit komischen Dance-Moves beworben. Da wäre zum Beispiel Sascha, der ungefähr zehn Vornamen hat. Sascha Karl Willi Pimmel Wurst Schmitz hieß er, glaube ich. Wahnsinn, er hatte sich eigentlich als Bachelor beworben, aber leider keine Rückmeldung von RTL erhalten. So spielt das Leben.

Im namen des männlichen Geschlechtes möchte ich mich bei allen Frauen entschuldigen.#Bachelorette — MC_Grete (@the_grete_one) 18. Juli 2018

Dann wäre da noch Jan, der behauptet, er würde oft mit Ex-Bachelor Paul Jahnke verwechselt werden. Das ist ungefähr so, als würde man Malle-Jens mit Ryan Gosling vergleichen, aber gut. Jan hat ein Pferd und reitet gerne. Das würde er der Bachelorette auch gerne mal beibringen, sagt er. Glaube ich sofort, nur halt ohne Pferd. Höhö.

Jan ist weiter. Auch wenn er von Pro7 bereits ein Spin-Off bekommen hat #bachelorette pic.twitter.com/zX5fkuSesC — Steffi (@intrashted) 18. Juli 2018

Richtig gut finde ich Filip, der erst mal klar stellt: „Ich bin eher so der Happy-Typ, nicht diese Romantik-Kacke am Strand und so.“ Er ist so ein unglaublicher Vollblut-Checker, dass er eigentlich gar nichts checkt.

“die hamburger sind wieder back to the roots, you know what i mean???”



nein, filip, niemand weiß, was du meinst#bachelorette — malina (@vettelouis) 18. Juli 2018

Es kommt der aufregende Moment, in dem die Jungs ihre eigene Villa beziehen dürfen. Kreeeeisch. Es erinnert mich ein bisschen an eine hormongesteuerte Klassenfahrt, auf der erst mal die rustikalen Achtbettzimmer der Jugendherberge gestürmt und Bacardi-Rigo-Flaschen unter den Matratzen versteckt werden. „Eyyy geil alter. Läuft man, jetzt fängt's richtig an. Woohoooo geil jo ey! Jaaa Haaaammer!“

Ich hab jetzt schon die Faxen dicke, aber es geht weiter.

Nadine hat den Jungs eine Tasche mit ihren Sachen in der Villa gelassen, darunter befindet sich ein parfümiertes Tuch von ihr. Daran schnuppern die Kandidaten wie die Bekloppten, als seien sie die Polizeihundstaffel und müssten ‘ne Fährte aufnehmen. Danach stoßen sie mit Sekt an: „Woohoo, yeah, geeeeeil man.“ Ich breche.

Bevor die Konfirmandengruppe endlich zu Nadine fahren darf, stellt diese noch mal klar: „Beim Alter der Jungs bin ich flexibel. Ich möchte mich nur nicht strafbar machen.“ Und jetzt bin ich wirklich baff. Wenn ich das nächste Mal gefragt werde, was ich mir für einen Typen vorstelle, sage ich auch: „Mir ist alles scheißegal. Hauptsache, ich lande nicht im Knast.“ Die Ansprüche müssen manchmal eben nach unten geschraubt werden. Nützt ja nix.

+ Konfirmationsfreizeit 2018. Foto: MG RTL D/Frank Irlenborn

Bei der Anreise zum großen Kennenlernen in der Bachelorette-Villa frage ich mich aber schon, ob die Jungs nur legales Zeug in ihrem Sektglas hatten. Sie rutschen nervös in der Limousine hin und her und faseln wirres Zeug, als seien sie zum ersten Mal auf dem Weg ins Bordell. Würde passen: Puff-Muddi Nadine im Drei-Meter-Schlitz-Kleid wartet schon vor der Protzbude, Feuerschalen säumen den Weg, alles ist perfekt. Jetzt müsste echt Malle-Jens aus dem Gebüsch springen und die Party mal ein bisschen crashen: „Ich bin pleite, aaaber sexy.“

Die Jungs sind jung, aber dumm, und geben sich größte Mühe, nur Dünnschiss von sich zu geben. Hier eine Auswahl:

Ach du Scheiße, jetzt bin ich dran.

Was geht ab, Maschine!

Niiiiiice.

Die sieht gut aus, gell?

Yeeees.

Woooohooo.

Schön blond, oha.

Würde isch direkt nehmen.

Jetzt pumpt mein Herz, ey.

Die hat tiefe Augen, ne.

Den kick ich jetzt weg!

Könnte auch ein Gespräch zwischen Pubertierenden sein, die gerade die nicht jugendfreie „DVD-Sammlung“ ihres großen Bruders unter dem Bett gefunden haben.

Jetzt wird es allerdings so richtig schlimm: Ein Kandidat spielt Nadine ernsthaft was auf seiner Gitarre vor, schenkt ihr eine riesige Wanduhr und die passende Batterie. WTF. Ist das nun der Trödeltrupp oder die Bachelorette? Und dann gibt sie dem auch noch die erste Rose, weil er so einen guten Eindruck gemacht. Leute, jetzt denkt der Typ doch, dass Frauen voll auf Batterien abfahren!!!

Einer bringt Nadine ein Mixtape auf CD mit. Alter, geh bitte nach Hause und chatte mit deinen ICQ-Freunden.

Meine Toleranzgrenze für Schwachsinn und Dummheit ist leider gleich überschritten #Bachelorette — Wenke (@wenked) 18. Juli 2018

Kandidat Andreas hat laut Nadine einen total flippigen Style, was übersetzt bedeutet: Er hat nicht in den Spiegel geguckt. „Du siehst flippig aus“ ist nur ein Kompliment, wenn man Ursula heißt, 65 Jahre alt ist, einen Schnauzbart-Ehemann namens Dieter hat und gerade mit frischer Dauerwelle vom Friseur kommt. Sonst nicht.

Kandidat Filip ist beim Saufen auf der Villa-Terrasse voll begeistert von der Bachelorette: „Sie trinkt Bier? Höhö perfekt. Ey, mit der kann man auf die Kacke hauen!“ Problem: Von den Männern verhaftet kein einziger Mal ein vernünftiges Bierchen. Stattdessen fummeln alle an Nadine rum, benehmen sich wie mit 16 in der asozialen Großraumdisco und nippen die ganze Zeit so vorsichtig an ihrem Weinglas.

Maxim: „Man tanzt eine Frau niemals von hinten an.“



Schnitt. Maxim tanzt die #Bachelorette von hinten an.



Genau mein Humor. — veganredo (@anredo) 18. Juli 2018

Für Sascha ist das schon zu viel: „Dann hab ich meinen Durst gelöscht mit Wein und dachte irgendwann so: Ooooh.“ Hä normal, so wie jedes Wochenende oder?

Gibt's eigentlich noch die Männer, mit denen man problemlos ein Fass Bier zusammen aussaufen kann? Wenn das nicht der Fall, wie soll es dann bitte mit der großen Liebe klappen? Das ist neben Volljährigkeit jawohl die Hauptvoraussetzung!

Ein Kandidat fasst den belanglosen ersten Scheiß-Abend nochmal melodramatisch zusammen: „Erst heute Abend hat man realisiert, um was es geht: Es geht nur um diese Frau.“ Falsch, es geht vor allem um baldige Playboy-Angebote für Nadine und das Vor-Casting fürs Dschungelcamp 2019.

Achja, drei Typen haben in der ersten Nacht der Rose leider keine Pflanze bekommen. Ich hab leider von Anfang an nicht mitbekommen, wie die alle heißen. Egal. Ich bin eh dafür, dass man das Ganze in die „Nacht der Dosen“ umbenennt. Dann bekommt jeder, der weiterkommt, ein schönes Dosenbierchen - das verwelkt wenigstens nicht.