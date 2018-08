Fragen und Antworten zur Zeitumstellung

Es könnte noch bis 2020 dauern

+ © dpa EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will die Zeitumstellung abschaffen. Doch ganz so leicht geht das nicht. © dpa

Brüssel - Im März eine Stunde vor, im Oktober eine Stunde zurück - seit Jahrzehnten wird in der Europäischen Union zwei Mal im Jahr die Zeit umgestellt. Wie genau würde eine Umstellung funktionieren? Und wann geht dann die Sonne auf und unter? Fragen und Antworten.

Wird die Zeitumstellung nun wirklich abgeschafft?

Gut möglich, aber nicht sofort. Die EU-Kommission hat zunächst einmal nur ein Vorschlagsrecht. Das Europaparlament und die EU-Staaten müssen noch zustimmen. Wenn das noch vor Ende der Legislaturperiode im Mai 2019 passieren soll, müssen sie sich beeilen. Realistischer ist, dass es etwas länger dauert: Die zuständige EU-Kommissarin Violeta Bulc sagte am Freitag, wenn alles glatt laufe, könnte die Entscheidung im kommenden Jahr fallen - und die Zeitumstellung 2020 oder 2021 passé sein.

Die Befürworter der Abschaffung sind sich sicher, dass es im EU-Parlament eine Mehrheit gibt. Im Rat der Mitgliedsländer ist die Lage unübersichtlicher. Einige Länder haben allerdings bereits ihre Unterstützung signalisiert - unter ihnen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Ich persönlich hätte jedenfalls dafür eine sehr hohe Priorität", sagte die CDU-Chefin am Freitag. "Ich freue mich, wenn die Kommission dieses Votum ernst nimmt."

Was würde das im Alltag bedeuten?

Wenn künftig in Deutschland die ewige Sommerzeit gelten sollte, ginge beispielsweise am 1. Januar 2019 die Sonne in Hannover morgens erst um 9.31 Uhr auf, ginge aber auch erst gegen 17.17 Uhr unter. Wenn eine dauerhafte Winterzeit eingeführt werden würde, hätte das umgekehrt Folgen für die langen Sommerabende: Am 1. Juli 2019 würde die Sonne in Hannover statt um 21.46 Uhr nun schon um 20.46 Uhr untergehen. Dafür würde sie bereits um 4.02 Uhr aufgehen.

Was passiert, wenn der Gesetzesvorschlag wirklich beschlossen wird?

Sollte das Hin und Her abgeschafft werden, könnte jedes Land für sich entscheiden, ob es dauerhaft die Standardzeit - also Winterzeit - oder die Sommerzeit einführen möchte. Diese Entscheidung ist eine nationale Angelegenheit und würde von einer Abschaffung der Zeitumstellung nicht berührt.

Würde das nicht zu einem Flickenteppich der Zeit in der EU führen?

Gut möglich. In der Online-Umfrage stimmte die Mehrheit zwar für eine dauerhafte Sommerzeit. In vier Ländern - Finnland, Dänemark, den Niederlanden und Tschechien - sprachen sich die Teilnehmer jedoch mehrheitlich für eine dauerhafte Winterzeit aus. In der EU gibt es ohnehin schon drei Zeitzonen.

In Deutschland und 16 weiteren Staaten herrscht die gleiche Uhrzeit: die Mitteleuropäische Zeit, genannt MEZ. Darunter sind die Niederlande, Belgien, Österreich, Dänemark, Frankreich, Italien, Kroatien, Polen und Spanien.

Acht Länder - Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Lettland, Litauen, Rumänien und Zypern - sind eine Stunde voraus: dort gilt die Osteuropäische Zeit oder OEZ.

Drei Staaten sind eine Stunde zurück, nämlich Irland, Portugal und Großbritannien, wo die Westeuropäische Zeit gilt, die WEZ.

dpa