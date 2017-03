Pete Souza zeigt die Kunst des eleganten Protests

Eine Nachricht Trumps - ein Bild Obamas

Pete Souza war offizieller Fotograf des Weißen Hauses während Barack Obamas Amtszeit. Leistet Trump sich dieser Tage einen Fehltritt, stellt Souza dem ein Foto des beliebten Ex-Präsidenten gegenüber.

Man kann versuchen, US-Präsident Donald Trump mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und ebenfalls zu wüten und zu poltern. Fotograf Pete Souza hat sich für einen subtileren Weg entschieden. Er übt auf Instagram Kritik an Trump, indem er die Aktionen des neuen Präsidenten mit Fotos von dessen Vorgänger kontrastiert. Der hat, man beachte die wunderschöne Bildsprache, auch andere Menschen in den Fokus genommen, während Donald Trump gerne nachgesagt wird, alle Aufmerksamkeit für sich selbst zu wollen. (Schreckliche Haltung übrigens, Herr Obama. So hält man keine Kamera.)

Nun ja, kürzlich an einem schönen Tag im sonnigen Florida, wollte Trump die Aufmerksamkeit auf einen anderen Flecken des Planeten lenken, als er sagte, Flüchtlingspolitik dürfe nicht laufen wie in Europa, denn „look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this?" (Schaut euch an, was letzte Nacht in Schweden geschehen ist. Schweden, wer würde das glauben?") Die Folge: Schweden ärgert sich über Trump. Wie war nochmal das Verhältnis Obamas mit Schweden, Herr Souza? Ach ja richtig, #bestfriends.

Trump als Unsympath - diese in Windeseile gewachsene Meinung wird Japans Premierminister Shinzo Abe sicherlich nicht teilen. Oder doch? Herr Abe, Ihre Meinung zu Donald Trump?

Andererseits, als Obama mit Abe sprach, haben die beiden nicht dauerhaft Händchen gehalten. Ob sich daraus wirklich etwas ableiten lässt, wie Pete Souza es nahelegt, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden.

Aber nochmal zurück nach Schweden, der Heimat des Dynamits. Umweltministerin Isabella Lövin muss kürzlich explodiert sein, als sie sah, in welcher Runde Trump eine Anordnung unterzeichnete, die ausländischen Organisationen die Förderung kürzte, wenn diese Abtreibung unterstützen. Glücklicherweise hat sie ihren Unmut nur bildlich dargestellt.

Just signed referral of Swedish #climate law, binding all future governments to net zero emissions by 2045. For a safer and better future. pic.twitter.com/OqOO2y8BU6 — Isabella Lövin (@IsabellaLovin) February 3, 2017

Und Pete Souza? Auch der hatte das passende Bild in seinem Archiv parat, zeigte dabei jedoch seine Eleganz als Fotograf.

Man könnte glatt meinen, Trump hätte vor allem mit Schweden ein Problem, doch auch am anderen Ende der Welt, in Australien, ist Trump bereits negativ aufgefallen. Dem "bei Weitem schlimmsten Telefonat" des neuen US-Präsidenten stellt Pete Souza eine Runde lachender Männer gegenüber: Barack Obama mit Australiens Premierminister Malcolm Turnbull und dem früheren neuseeländischen Premier John Key.

Zurück in die Heimat des US-Präsidenten. Er selbst hat für solche Fälle sein Flugzeug, inklusive paradeähnlichen Zuständen und perfekter Inszenzierung. #makeFliegengreatagain

Natürlich stand die Air Force One auch Barack Obama zur Verfügung. Er hat sie, so zeigt es uns Souza, aber großzügig geteilt und die Gangway auch mal anderen überlassen.

Für die amerikanische Öffentlichkeit hingegen dürfte vor allem ihr Zuhause relevant sein und nicht so sehr das Flugzeug des US-Präsidenten. Viele dieser Menschen sind seit dem Amtsantritt Trumps auf die Straßen gegangen, haben ihren Unmut kommuniziert. Wütende Gesichter waren tagelang nicht aus den Nachrichten wegzudenken. Angst herrscht im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Was musste der Angst weichen?

Hoffnung, Freude, Euphorie und der Wunsch, dem Präsidenten nahe zu sein sowie Dankbarkeit für seine Aufmerksamkeit. Pete Souza macht all dies in seinen Bildern sichtbar, hält sich mit Worten meist zurück. Doch über allem stehen dann doch drei einfache Wörter, Souzas Mahnung an die Menschen: „Wir brauchen Liebe.“

Liebe allerdings, die kann Trump auch. Der gesamten Nation wünschte er einen schönen Valentinstag. Es war ihm gar möglich, ein Foto zu finden, auf dem sowohl er als auch Gattin Melania einander nahe sind - ein Foto von der Amtseinführung.

Soviel Herzlichkeit konnte Souza natürlich nicht unkommentiert lassen.

