Wegen fehlender Street Credibility vor Gericht: 50 Cent plant Doku über Rapper 6ix9ine

Bis zu achtstündige Episoden

+ © imago images/Fotomontage: lmr Zwei Protagonisten in 50 Cents Doku-Reihe „A Moment in Time“: 6ix9ine (li.) und Snoop Dogg. © imago images/Fotomontage: lmr

Eine Rap-Karriere, die kaum kürzer und kontroverser hätte sein können, ein Drive-by-Shooting bei dem ein Weltstar am Steuer saß und der Produzent höchst persönlich: US-Rapper 50 Cent arbeitet aktuell an einer Dokumentation, heißt es in amerikanischen Medien. „A Moment in Time“ soll sie heißen.

Jede Folge dreht sich um eine berühmte Person aus dem Showbiz. So soll innerhalb von sechs bis acht Stunden (das ist die Länge einer einzigen Episode) unter anderem der Aufstieg und tiefe Fall des amerikanischen Skandal-Rappers 6ix9ine thematisiert werden.

Waffen und Banden: Rapper 6ix9ine sitzt im Knast

Seine erste Single hat er im Oktober 2017 veröffentlicht. Seit etwa einem Jahr muss sich der 23-Jährige wegen verschiedener Waffendelikte, Körperverletzung und allein wegen seiner Verbindung zur New Yorker Gang „Nine Trey Bloods“ vor Gericht behaupten. Im schlimmsten Fall standen ihm ursprünglich bis zu 47 Jahre Haft bevor. Und das alles wegen fehlender Street Credibility! Bloß, weil er kein richtiges Gangster-Image hatte, schloss er sich den New Yorker Bloods an. „Bitch, I‘m silly“ rappt 6ix9ine in seinem Song „Stoopid“ - ob es eine Erleuchtung oder doch eine böse Vorahnung war, werden wir sicherlich nie erfahren.

Nach aktuellen Informationen könnte der 23-Jährige aber bereits Ende des Jahres wieder auf freiem Fuß sein. Ob es sich dann so leicht an seine bislang sehr kurze Karriere anknüpfen lässt, bleibt dennoch fraglich. Zeugenschutzprogramm? Nichts für 6ix9ine, er gibt lieber sein noch vorhandenes Geld für Bodyguards aus, die Tag und Nacht sein Haus bewachen, während er fleißig neue Musik produziert. Bloß mit welcher Unterstützung? Rap-Kollegen hatten sich zuvor schon wegen eines Sex-Skandals von ihm distanziert.

Es bleibt spannend. Zumindest könnte er Fiftys Doku-Start miterleben, sollte er zeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Seine Episode soll bereits in Produktion sein.

Snoop Dogg bekommt eigene Episode

Eine weiterer Protagonist wird einer der erfolgreichsten Rapper der Welt sein. Die Rede ist von keinem geringeren als Snoop Dogg. Es soll aber weniger um seine Karriere per se gehen, sondern ein Mordfall, in dem der heute 47-Jährige früher verwickelt war, rückt in den Mittelpunkt.

Mitte der 90er-Jahre arbeitete Snoop Dogg an seinem Album „Doggystyle“. Zur selben Zeit kam es zu einem Drive-by-Shooting, bei dem ein verfeindetes Gang-Mitglied von Snoop-Doggs Bodyguard erschossen wurde. In einem Interview mit Spiegel Online bezeichnete der Rapper diese Zeit als „eine der dunkelsten Perioden“ seines Lebens. Ob das aussagekräftig genug für einen Plot ist, wird sich in seiner Episode in „A Moment in Time“ zeigen.

50 Cent: Musiker, Produzent, Geschäftsmann

Nicht das erste Mal zeichnet 50 Cent als Produzent verantwortlich. Er soll neben der Dokumentation auch eine Serie über eine New Yorker Gang drehen: „Sex Money Murder“. Als Executive Producer hat er an der Kriminalserie „The Oath“ mitgewirkt.

Doch damit nicht genug: Nach sechsjähriger Wartezeit soll nun auch musiktechnisch was neues auf den Markt. Während wir wissen, dass Fiftys sechstes Studioalbum unter dem bescheidenen Titel „Street King Immortal“ im Februar 2020 erscheint, bleibt es unklar, wann und wo die Doku-Reihe „A Moment in Time“ zu sehen sein wird.