Deutsches Drama „Aus dem Nichts“ gewinnt Golden Globe 

75. Verleihung in Beverly Hills

+ © dpa Diane Kruger und Fatih Akin mit ihrem Golden Globe für „Aus dem Nichts“. © dpa

Stark! Das NSU-Drama „Aus dem Nichts“ von Regisseur Fatih Akin und mit Diane Kruger in der Hauptrolle wurde mit dem Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet. Alle weiteren Gewinner haben wir für euch im Überblick.

Die Golden Globes wurden am Sonntag zum 75. Mal in Beverly Hills verliehen. Die Auszeichnung für Kinofilme und Fernsehsendungen gilt als wichtigste nach den Oscars. „Aus dem Nichts“ wird auch bei der Oscar-Verleihung am 4. März 2018 als bester fremdsprachiger Film ins Rennen gehen.

Die Gewinner: Film

Drama: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Komödie/Musical: Lady Bird

Beste Regie: Guillermo del Toro – Shape of Water – Das Flüstern des Wassers

Bester Hauptdarsteller Drama: Gary Oldman – Die dunkelste Stunde

Beste Hauptdarstellerin Drama: Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Bester Hauptdarsteller Komödie/Musical: James Franco – The Disaster Artist

Beste Hauptdarstellerin Komödie/Musical: Saoirse Ronan – Lady Bird

Bester Nebendarsteller: Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri B

Beste Nebendarstellerin: Allison Janney – I, Tonya

Bestes Drehbuch: Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste Filmmusik: Alexandre Desplat – Shape of Water – Das Flüstern des Wassers

Bester Filmsong: „This Is Me“ aus The Greatest Showman

Bester Animationsfilm: Coco – Lebendiger als das Leben!

Coco – Lebendiger als das Leben!



Bester fremdsprachiger Film: Aus dem Nichts – Deutschland/Frankreich

Die Gewinner: Fernsehen

Beste Serie Drama: The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd

Bester Serien-Hauptdarsteller Drama: Sterling K. Brown – This Is Us – Das ist Leben

Beste Serien-Hauptdarstellerin Drama: Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Beste Serie Komödie/Musical: The Marvelous Mrs. Maisel

Bester Serien-Hauptdarsteller Komödie/Musical: Aziz Ansari – Master of None

Beste Serien-Hauptdarstellerin Komödie/Musical: Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Beste Miniserie oder Fernsehfilm: Big Little Lies

Bester Hauptdarsteller Miniserie oder Fernsehfilm: Ewan McGregor – Fargo

Beste Hauptdarstellerin Miniserie oder Fernsehfilm: Nicole Kidman – Big Little Lies

Bester Nebendarsteller Serie, Miniserie oder Fernsehfilm: Alexander Skarsgård – Big Little Lies

Beste Nebendarstellerin Serie, Miniserie oder Fernsehfilm: Laura Dern – Big Little Lies

