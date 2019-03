GS Agri will Areal in Leeste altlastenfrei hinterlassen

Abriss der Landwehr-Mühlentürme

+ Die Technik in den Containern reinigt seit Jahren kontaminiertes Grundwasser.

Der Countdown läuft: Die beiden Mühlentürme von GS Agri werden vom Weyher Horizont verschwinden – definitiv. Der Abriss der inoffiziellen Leester Wahrzeichen soll noch in diesem Herbst beginnen, hat Jürgen Focke, Bau- und Projektleiter der Genossenschaft am Montag auf Anfrage angekündigt.

Leeste - Von Sigi Schritt. Das Abbruchunternehmen fange allerdings erst an, wenn der Betrieb von der Ladestraße nach Melchiorshausen umgezogen ist. Ob diese Abbruchfirma in ein paar Monaten den orangefarbenen Turm kontrolliert sprengen wird, oder ein Bagger nach oben fährt, um das Gebäude konventionell abzutragen – das stehe noch nicht fest, so Focke. Fest steht allerdings, dass GS Agri das Gelände altlastenfrei hinterlassen will. Deshalb hatte das Unternehmen bereits im Jahr 2016 ein Ingenieurbüro aus Cloppenburg damit beauftragt, das insgesamt 2,7 Hektar große Areal – links und rechts der Bahnlinie – untersuchen zu lassen. Die Bodensanierung ist wie Jutta Timmermann von der Gemeindeverwaltung gestern auf Anfrage bestätigte, integrierter Bestandteil eines Bebauungsplanes.

+ Ingenieure haben den Bereich um diesen Tank untersucht – aber keine Bodenkontaminierung entdeckt.

Wie Focke ausführte, hatten die Ingenieure in 18 Bohrungen mehr als 100 Proben gezogen. „Die Fachleute hatten sich die Erdschichten und Stellen vorgenommen, von denen sie glaubten, dass dort etwas sein könnte.“ Die Verdachtsfälle waren unter anderem die Bereiche um den stillgelegten Flüssigdünger-Tank, um die aktuelle und die ehemalige Tankstelle sowie um eine längst abgerissene Werkstatt. „Früher tropfte es aus dem Zapfhahn, und es gelangten auch Schmierstoffe ins Erdreich, das passiert heutzutage längst nicht mehr“, so Focke. Die Untersuchungen hätten die Vermutungen von GS Agri bestätigt, wonach an der alten Tankstelle im Lauf der Zeit einige Tropfverluste ins Erdreich gelangten. „Die Ingenieure haben aber nur geringfügige Überschreitungen des sogenannten unteren Maßnahmenschwellenwertes festgestellt und den Wert auf Z2 festgesetzt“, so der GS-Agri-Mitarbeiter.

+ Von dieser Tankstelle neueren Typs geht ebenfalls keine Gefahr für den Boden aus, sagt der Bauleiter Focke.

Wenn das Abbruchunternehmen bis auf fünf Meter in die Tiefe geht, will GS Agri laut Focke „noch einmal gezielter schauen“. Die Erfahrungen zeigen aber, dass sich die Verunreinigung nur bis in eine Tiefe von einem halben Meter erstreckt.

Bis auf den bekannten größeren Ölschaden, der 1994 den Boden unter der Ladestraße und unter der Mühle kontaminiert hatte, sind laut Focke „keine Altlasten bekannt“. Eine Fachfirma hatte 1996 das Erdreich an den Stellen abgekoffert, an die sie herankam.

+ Diese beiden Türme sollen aus der Weyher Silhouette verschwinden. Fotos: Sigi Schritt

Im Anschluss erfolgte eine Grundwassersanierung, die noch läuft. Deshalb befinden sich vor dem stillgelegten Backstein-Gebäude an der Ladestraße Container, die das Grundwasser hochpumpen, filtern und dadurch auch säubern. „Die Werte werden von Jahr zu Jahr besser“, so Focke, der das Projekt selbst erst seit 2011 begleitet.

Wenn das Backstein-Gebäude abgetragen sei, könne auch der Rest des kontaminierten Erdreichs ausgekoffert werden.

Mit dem Dach hat sich das GS-Agri-Unternehmen noch nicht beschäftigt, so Focke. Falls die Wellplatten aus Asbest bestehen, werden die selbstverständlich fachmännisch abgetragen und entsorgt, so Focke.