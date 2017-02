Zusammenhalt und Konsequenz

Bremen - Von Rolf Stein. So vehement hat sich selten ein Theaterstück auf eines der zentralen Themen unserer Zeit gestürzt: Der heilige Krieg als Jugendkultur. Und das betrifft nicht nur den Titel.

Daniel Ratthei hat für „Jihad Baby!“ schon vor dessen Uraufführung mehrere Preise bekommen, am vergangenen Wochenende kam das Stück gleich auf mehreren deutschen Bühnen zur Premiere, das Schnürschuh-Theater war am Sonntag als dritte Bühne an der Reihe.

Die Pole, zwischen denen der Protagonist des Stücks schwankt, werden gleich zu Beginn gegeneinander geschnitten: Eine Lichtgestalt, die sich später als nur lose kaschierte Variante auf Pierre Vogel erweist, führt in die Welt des Islam ein, der vor allem eine Religion des Friedens sei. Ein geradezu brutaler Szenenwechsel führt uns in eine Welt, die eher auf weltliche Ekstase setzt, wobei illegale Mittel durchaus erlaubt sind. Jona, mit viel Energie gespielt von Holger Spengler, sucht in der Disco nach dem großen Kick.

Da ist er zwar durchaus schon vom Islam angefixt, aber zu konvertieren hat er sich noch nicht entschlossen. Dafür bedarf es noch ein bisschen Überzeugungsarbeit durch seinen besten Freund Musa, den Lena Kluger, die auch alle übrigen Rollen übernimmt, schön schnoddrig gibt. Natürlich passt es gut, dass Kluger auch die andere zentrale Figur in Jonas Leben spielt: Jenny, ausgerechnet die Tochter seines Lehrers, wie er später herausfinden wird.

Zwar verliebt sich Jona in einer von Regisseur Pascal Makowka wunderbar umgesetzten Szene in der Disco, aber der Islam ist dann doch stärker. Er liefert das Gegenmodell zu einer Gesellschaft, in der Menschen so etwas wie Lebenssinn abhanden gekommen scheint.

Sie nehmen Drogen, essen vergiftete Lebensmittel, reiben sich in fremdbestimmten Jobs auf oder haben gar nicht erst einen, wie Jona angesichts der Szenen im Park hinterm Bahnhof räsoniert – wo er dann ausgerechnet Jenny wiedersieht.

Ratthei lässt seinem Protagonisten keine Ruhe. Seine Radikalisierung vollzieht sich vor unseren Augen in beträchtlichem Tempo. Da bleibt eher wenig Zeit für komplexe psychologische Studien. Dennoch wirkt die Zeichnung von Jonas Entwicklung plausibel.

Aus seinem Ärger in der Schule und Problemen mit den Eltern erwächst einerseits eine Unzufriedenheit mit der Gesellschaft, die auf der anderen Seite von dem Zusammenhalt und der radikalen Konsequenz des neuen, muslimischen Umfelds aufgefangen wird. Die labern eben nicht nur, sondern tun etwas.

Zwar schreckt Jona vor dem Schritt, selbst an einem echten Kampfeinsatz teilzunehmen, zunächst zurück – aber der Druck seiner neuen Brüder ist zu stark. Und schließlich: Jetzt kann er sich endlich beweisen, dass er nicht so ist, wie die von ihm verachtete Gesellschaft.

In dieser temporeichen Darstellung bietet „Jihad Baby!“ interessante Diskussionansätze zu einem bekanntlich nach wie vor aktuellen Thema. Und fürs Auge bietet es auch etwas. Nicht zuletzt das gewitzte Spiel mit wenigen Requisiten in einem minimalistischen Bühnenbild (Rolan Khayyat) trägt zum Charme des knapp eineinhalbstündigen Abends bei. Ein Einkaufswagen taugt als Spielplatzklettergerät ebensogut wie als Fluchtauto, zwei Schaumstoffkeile sind mal die Flügel der Tür zu einer Moschee wie Jonas Bett.

Die nächsten Vorstellungen: heute und morgen, 10 Uhr, Schnürschuh-Theater.