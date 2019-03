Mit zärtlichem Humor

Steptext Dance Project legt „Schlafwandler“ nach 20 Jahren neu auf

+ Ziv Frenkel und Ann Minetti sind „Schlafwandler“. Foto: Marianne Menke

Bremen - Von Rolf Stein. Im Tanztheater hat in den vergangenen Jahren zunehmend Geschichtsbewusstsein Einzug gehalten. 2011 richtete die Kulturstiftung des Bundes einen Fonds für das kulturelle Erbe des Tanzes ein, was die Sache natürlich erleichtert. Reenactments oder Überarbeitungen historisch gewordener Stoffe stehen schon seit einer Weile auf den Spielplänen. Was das Bremer Steptext Dance Project derzeit in der Schwankhalle zeigt fügt sich in diesen Kontext ein, ist aber von durchaus eigenem Charme. Choreograf und Steptext-Gründer Helge Letonja konfrontiert nicht nur das Publikum mit einer zwanzig Jahre alten Arbeit – sondern auch die beiden Tänzer von einst.