„Wir sind Medien der Musik“

Bremen - Von Ute Schalz-Laurenze. Der 1989 geborene Alexander Krichel hat in den vergangenen Jahren eine fulminante Karriere gemacht. Der 28-jährige Hamburger spielt heute und morgen das zweite Klavierkonzert von Serge Rachmaninow mit den Bremer Philharmonikern und am 23. März einen Ravel-Abend im Sendesaal. Wir trafen den Pianisten vorab zum Gespräch.

Herr Krichel, Sie sind sehr verbunden mit Bremen – nicht nur als Hamburger. Wir erinnern uns an unvergessliche Konzerte mit Werken von Franz Liszt, Modest Mussorgski und vor allem auch Maurice Ravel. Nun ist Ihre fünfte CD erschienen, die Sie am 23. März im Sendesaal vorstellen. Sie haben einmal gesagt, Franz Liszt habe Ihre Entscheidung beeinflusst, Pianist zu werden, wie haben Sie dann Zugang zu Ravel bekommen?

Alexander Krichel: „Gaspard de la nuit“ war das erste Stück von Ravel, das ich erarbeitet habe. Es ist eins der schwersten Stücke überhaupt, damals hatte meine Motivation auch einen sportlichen Ansatz. Aber die technische Komplexität dieses Werkes ist nur Mittel zum Zweck, es geht um Emotionen. Mir geht es immer um Emotionen. Ich möchte nichts vorführen, sondern etwas erzählen. „Tombeau de Couperin“ ist sehr hell, „Gaspard“ mit einer Nixe, einem Galgen und einem Höllenzwerg ist eins der dunkelsten Werke, die ich je gespielt habe. Deswegen muss man die Emotion von Anfang an treffen. Erstmal die Technik erarbeiten und dann das Stück verstehen, das wäre falsch. Das erste Stück, „Ondine“ handelt von Wasser, Regen und Verführung, das muss man von Anfang an so üben und genau so spielen.

Die Musik von Ravel erscheint manches Mal wie in einem Kaleidoskop, so unterschiedlich und vielseitig sind die Klangfacetten. Dauernd werden scheinbar vollkommen neue Welten aufgemacht. Ist dieser Eindruck richtig?

Krichel: Ja, er macht oft Gegenwelten auf. Der zweite Satz „Le Gibet“ zum Beispiel. Es wird oft einfach nur schön gespielt, das Ostinato-B stellt für viele eine Glocke da. Für mich ist das sich wiederholende „B“ aber das Ächzen des Galgens. „Scarbo“ ist ein Dämon, ein grotesker Zwerg, der uns des nachts aufsucht und erschreckt. Ravel hat für dieses Stück eine nie dagewesene Menge an Anschlagarten entwickelt.

Serge Rachmaninow hat als Komponist nicht unbedingt einen guten Ruf. Noch immer haftet dem 1873 geborenen Exilrussen in Amerika das Image der Seichtigkeit an. Die französische Pianistin Hèlène Grimaud dagegen bezeichnet Rachmaninow immer wieder als ihren musikalischen Seelenheiler. Wie war Ihr Zugang zu Rachmaninow, dessen 1900 uraufgeführtes zweites Klavierkonzert Sie heute Abend spielen?

Krichel: Rachmaninow ist stark emotional und pure russische wehleidige Emotion. Ich bin immer den Tränen sehr nahe, weil sich mit diesem Konzert von Rachmaninow der Abschied von meinem wichtigsten Lehrer verbindet: Vladimir Krainev, dem ich noch wenige Stunden vor seinem Tod das Konzert vorspielte, stand als einer der letzten Schüler von Heinrich Neuhaus für die große russische Pianistentradition. Obwohl ich kein russisches Blut in mir trage, meine Seele und mein Herz sind dieser starken Emotionalität sehr nahe.

Herr Krichel, Sie sind sehr früh in diesen Musikbetrieb „geschmissen“ worden. Zwar verdient, aber es ist für eine persönliche Entwicklung ja nicht ganz ungefährlich. Wo sehen Sie die Gefahren für junge Künstler? Und wie genau sieht Ihr typischer Alltag aus?

Krichel: Konzerte geben mir die Möglichkeit, mich selbst noch weiter kennen zu lernen. Früher Erfolg ist in der Tat gefährlich, viele vergessen, dass es um Kunst geht, nicht um uns: Wir sind Medien der Musik. Synergien vom Publikum sind da wichtig. Wenn es passt, trägt einen das Publikum. Ich bin nach den Konzerten komplett erschöpft, aber ich habe Menschen erreicht. Menschen, meine Freunde, haben Kinder und sind glücklich im Beruf. Meine persönliche Entwicklung habe ich durch die Musik. Ich will einfach Menschen mit meiner Kunst erreichen. Alles andere ist unwichtig und passiert oder passiert halt nicht. Aber es ist nicht entscheidend.

Sie haben an Mathematikolympiaden erfolgreich teilgenommen und bis zu Ihrem Treffen mit Franz Liszt wussten Sie nicht, ob nicht Mathematiker Ihr Beruf wird. Wie ist es heute damit?

Krichel: Gar nichts mehr.

Wie geht die Vorbereitung mit dem Orchester für so ein Solokonzert vonstatten?

Krichel: Wir haben eine Probe und eine Generalprobe, am Vormittag des Konzerttages.

Müssen Sie vorher nicht viel mehr mit dem Orchester absprechen? Oder zumindestens mit dem Dirigenten telefonieren?

Krichel: Das passiert manchmal, bringt aber oft nichts. Die Chemie muss stimmen und das klärt man nicht am Telefon. Ich traf mal in Japan einen japanischen Dirigenten, der wollte mir erzählen, wie und wann ich mir Zeit nehme bei den individuellen Passagen. Ich sagte ihm: Hör doch einfach zu, was die Musik macht und wie sie atmet. Dann musst du sie nicht „totreden“. Erst wenn man zuhört, mit den Ohren und mit dem Herzen, merkt man, wie der andere tickt. Und dann passt es auf einmal – das ist dann Magie.

Alexander Krichel und die Bremer Philharmoniker heute und morgen abend in der Glocke um 20 Uhr. Außerdem spielt er am 23. März einen Ravel-Abend im Bremer Sendesaal.