„Eine Stadt will nach oben“: Willkommen zum Totentanz

Überzeugende Fortsetzung in Hannover

+ © Isabel Winarsch Die Charaktere in Lucia Bihlers Inszenierung sind von einer Amüsiersucht gepackt, die stets in Richtung Selbstzerstörung kippen kann. © Isabel Winarsch

Hannover - Von Jörg Worat. „Eine Stadt will nach oben“: So heißt ein mutiges Projekt des hannoverschen Staatsschauspiels. Fünf Regisseure inszenieren in der laufenden Saison für die Cumberland-Bühne je zwei Folgen einer Geschichte, die sich mal mehr, mal weniger an Hans Falladas Roman „Ein Mann will nach oben“ von 1941 anlehnt und Elemente der hannoverschen Stadthistorie enthalten kann, aber nicht muss. Ein Theaterexperiment also, und Experimente können schiefgehen.