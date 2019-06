Wieder auf die Spitze

Das Tanzkollektiv Bremen blickt ab Freitag auf die eigene Kunstform

+ © Till Botterweck Nähern sich dem Spitzentanz in Echtzeit an: Magali Sander Fett beim „Pas de deux“ mit Miroslav Zydowicz. © Till Botterweck

Bremen - Von Rolf Stein. Es ist ein ungewohntes Bild. Zwei Tänzer, ein Mann, eine Frau, setzen zu Ballettfiguren an. Informell, in Trainingszeug. Der Mann, Miroslav Zydowicz, summt leise eine Musik, in deren Rhythmus sich die beiden in Bewegung setzen. Was wirkt, wie eine ganz normale Probe, ist in „Dialog der Körper“ zu sehen, dem neuen Stück des Tanzkollektivs Bremen.