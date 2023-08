Wie zu Chopins Zeiten - Musikfest in der Glocke

+ © Wolff/Fotoetage Zurück ins 19. Jahrhundert: Yulianna Avdeeva am Erard-Flügel von 1837. © Wolff/Fotoetage

Pianistin Yulianna Avdeeva spielt beim 34. Musikfest zwei Chopinkonzerte auf einem Flügel aus dem 19. Jahrhundert, begleitet von weiteren historischen Instrumenten.

Bremen – Experimente gehören quasi zur DNA des Musikfestes. Mit Yulianna Avdeeva konnte man in der Glocke eine der weltweit besten Pianistinnen nicht nur mit einem, sondern zwei Klavierkonzerten von Frédéric Chopin hören. Sie spielte auf einem historischen Flügel aus dem Jahr 1837 und auch das sie begleitende Orchestra of the Eighteenth Century bediente alte Instrumente – eine ungewöhnliche, eine interessante, eine vom Publikum bejubelte Kombination.

Man mag es kaum glauben, aber Avdeeva hat ihre Karriere auch Bremen zu vergangen. 2003 gewann die seinerzeit 18-Jährige den zweiten Preis beim Klavierwettbewerb. Damals schon fesselte sie ihr Publikum als begnadete Gestalterin, obgleich sie technisch noch nicht ausgereift war. Spätestens mit dem Gewinn des legendären Chopin-Wettbewerbs 2010 erklomm sie dann aber den „Klavier-Olymp“. Von vielen Kennern wird sie noch höher bewertet als Yuja Wang und Khatia Buniatishvili, die beim Vermarkten ihres Talents immer auch ihre äußere Erscheinung heranziehen.

Avdeeva steht über den Noten

Bei ihrem jüngsten Auftritt in der Glocke stellte sich Avdeeva wiederum uneingeschränkt in den Dienst der Musik. Auch ohne extravagante Garderobe und ohne große Gesten am Flügel begeisterte sie mit einer konditionsstarken, souveränen Wiedergabe der beiden Chopin-Konzerte. Nie hatte man den Eindruck, dass die virtuosen Passagen sie an Grenzen bringen würden. Stattdessen vermittelte sie das Gefühl, „über den Noten zu stehen“ und ausgefeilt gestalten zu wollen und zu können.

Abschied nehmen musste das Publikum von seinen Hörgewohnheiten, denn der Erard-Flügel der Chopin-Zeit entspricht so gar nicht heutigen Standards. Wenn Avdeeva im Konzert Nr. 1 die ersten Töne im Fortissimo anschlägt, kann dieses Instrument nicht den vollen, sonoren Klang moderner Konzertflügel vermitteln. Auch wenn es vermutlich zu Chopins Zeiten so geklungen hat, blieben wesentliche Aspekte der Komposition ungehört, wohingegen das Orchester oft krachende Kontraste setzte. Die fehlende Klangfülle und fehlende Differenzierungsmöglichkeit in kraftvoll zu spielenden Passagen machten sich vor allem im 2. Konzert bemerkbar – oft klang es eher nach netter Hintergrundmusik.

Dieser Eindruck ist sicherlich nicht der Pianistin zuzuschreiben, die eine Meisterin ihres Faches ist, sondern vielmehr der Kombination aus Flügel und Komposition. Stärker als sonst war zu spüren, dass sich Chopin mit seinen gefühlt unendlichen Verzierungen und Figurationen keine klassische Komposition ausgedacht hatte, in der er thematisches Material verarbeitet, sondern zu Papier gebrachte Empfindungen.

Der alte Flügel erzeugt unbekannt zarte Töne

Einen stärkeren Eindruck hinterließ das 1. Konzert, da Chopin Klavier und Orchester anders ineinander verzahnt hat und die Partner stärker differenzieren konnten. Vor allem in den ruhigen Solopassagen erzeugte Avdeeva traumhaft schöne Stimmungen, beispielsweise in der fast überirdisch schön und ausgefeilt gespielten Romanze. Hier zeigte sich die Stärke des alten Flügels, denn einen so superweich gespielten, zarten Ton hört man im Konzertsaal selten.

Unterstützt wurde die Pianistin vom sehr solide spielenden Orchestra of the Eighteenth Century, das mit den alten Instrumenten einen ungewohnt romantischen Klang erzeugte: mit Holzbläsern, die wirklich nach Holz klingen (Flöte), einem markanten Fagott, das von Chopin oft eingesetzt wurde und sich super durchsetzte, mit scharfen Blechbläsern und drahtigen Streichern. Allerdings, das wurde primär in der eingangs gespielten „Ouverture de Concert“ des Chopin-Kollegen Ignacy Feliks Dobrzynski deutlich, spürt man bei solchen Instrumenten jede klangliche oder spielerische Unebenheit deutlicher als sonst.

Dirigent Jakob Lehmann hielt das Ganze sicher zusammen, doch hätte man sich in den wichtigen Passagen wie der langen Einleitung des Konzerts Nr. 1 gerade bei einem historisch informierten Orchester mehr Differenzierung gewünscht.

