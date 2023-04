Wie der Bremer Kunstverein entstand

Von: Katia Backhaus

Teilen

Ein Kunstverein, der eine Kunsthalle baut (Ansicht von 1911) und bis heute deren Trägerschaft übernimmt, ist einzigartig. © Marcus Meyer

Die Kunsthalle Bremen zeigt zum 200-jährigen Jubiläum eine Schau über ihre Gründer.

Bremen – „Das Rauchen“, steht in zierlich geschwungener Schrift auf dem angegilbten Papier, „ist streng verboten. Angestellte der Kunsthalle, die gegen dieses Verbot verstossen, werden sofort entlassen; hier im Hause beschäftigte Handwerker sofort von der Arbeitsstelle verwiesen.“ Unterzeichnet: Direktor, 14. Juni 1930. Kein Kunstwerk, nein, aber doch ein beachtenswertes Stück Papier, wenn man sich für die Geschichte der Kunsthalle Bremen interessiert.

In einem anderen Kasten sind Fotos aus den 1980er-Jahren ausgestellt, die Angestellte der Kunsthalle bei der Arbeit zeigen. Und mittendrin: ein Mann mit Zigarette. War das Rauchverbot etwa schon damals Geschichte? Oder ist der Mann gar entlassen worden? Spekulationen, die hier munter im Raum hängen dürfen.

Geschichten sind es, die Interesse wecken, und darauf hat es auch die Ausstellung „Kunst vereint! Die frühen Jahre der Sammlung“ der Bremer Kunsthalle abgesehen. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Kunstvereins, der auch den Bau und die Trägerschaft der Kunsthalle in die Hand nahm, gewährt das Haus nun Einblick in seine Historie.

Eine Chronologie von 200 Jahren

Natürlich ist mit gut 70 Exponaten, viele davon Druckgrafiken und Handzeichnungen, auch einiges von dem zu sehen, was man normalerweise an einer Museumswand erwartet. Zumeist spannender aber sind in diesem Fall die Erläuterungen. Auf den ersten Saal, der einer Chronologie Raum bietet und auf den noch zurückzukommen sein wird, folgen weitere, die in einem Rundgang die Ereignisse der frühen 1820er- bis in die späten 1840er-Jahre rekapitulieren.

Aufgemacht ist diese Erzählung mit Referenzen an die heutige Zeit. Das sei nicht nur ein Mittel, um die Menschen besser abzuholen, sondern auch eine Botschaft an sich, erklärt Mara-Lisa Kinne, Kuratorin der Ausstellung: „In der Idee der Gründung eines Kunstvereins ist ganz viel Modernes drin.“ Und so ist auf den Tafeln von „Kick-Off“ und dem „Gründerteam“ die Rede, als ginge es um den Aufbau eines Start-Ups im Jahr 2023.

Für die Kunst scheint man hier ziemlich kalt zu sein.

Dass das nicht platt wirkt, hängt mit dem sorgfältigen Verweis auf historische Quellen zusammen. Briefe werden auf den Erklärtafeln in Messenger-Nachrichten umgewandelt, die Originalzitate der Bremer Kunstvereinsgründer und der zeitgenössischen Presse wiedergeben. So heißt es etwa „@Johann Wolfgang Goethe“ über Bremen im Jahr 1802: „Für die Kunst scheint man hier ziemlich kalt zu sein.“ Und 1817 erfährt Goethe per Instagram-Post von der Eröffnung einer „kleinen öffentlichen Bildergalerie“, deren Gemäldesaal, so kommentiert die „Zeitung für die elegante Welt“, im Winter sogar geheizt werden soll.

Diese Galerie, initiiert vom Bremer Künstler, Sammler und Kunsthändler Friedrich Adolph Dreyer, gilt als unmittelbarer Vorläufer des Kunstvereins. Der entstand 1823 als zunächst recht elitärer Zirkel aus 34 Personen, zumeist Männer aus Senat oder Kaufmannschaft. Während die Mitgliederzahl klein bleiben sollte – ein Maximum von 50 Personen wurde in der ersten Satzung festgeschrieben –, war das Ziel von vornherein, Kunst zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Es ist notwendig, dass nicht bloß eine Kunstsammlung angelegt, sondern dass sie nicht verschlossen bleibe (...) vielmehr muss sie so zugänglich wie irgend tunlich und dadurch gemeinnützig gemacht werden“, schrieb Hieronymus Klugkist, Jurist und Senator. Er stiftete das Vereinsgründungskapital von 120 Talern.

Begehrt, aber unbezahlbar für einen einzelnen Sammler war die Psyche von Carl Steinhäuser. 1847 taten sich 73 Spender zusammen und erwarben die Skulptur für den Kunstverein. © Marcus Meyer

Während die Ausstellung sich auf die Entwicklung des Kunstvereins bis zur Eröffnung der Kunsthalle 1849 konzentriert, sind in der Chronologie im ersten Saal noch bedeutend mehr Geschichten aus 200 Jahren zu entdecken. Etwa die von Dürers Zeichnung „Frauenbad“, seit dem Zweiten Weltkrieg verschollenes Eigentum des Kunstvereins. 2001 tauchte es plötzlich in Aserbaidschan auf, ward dann in Tokio gesehen, und schließlich in New York. Erpresser forderten Lösegeld, dann beschlagnahmte der US-Zoll das Werk, Gerichtsprozesse folgten. Im Juni 2001 erhielt der Bremer Kunstverein das Dürer-Werk endlich zurück – im New Yorker World Trade Center. Der Fall gilt als größter Erfolg der Kunsthalle mit Blick auf seine Kriegsverluste.

Ein letzter Raum, das Kupferstichkabinett, will mit einer Schau aus der Außenpers-pektive die Aufmerksamkeit der Gäste wecken. Eigens für das Jubiläum hat der Verein die Gründung eines weiteren Vereins angestoßen. VEGA, der „Verein für erzählerische Geschichtsaufarbeitung“, ist der Zusammenschluss von Samuel Nyholm und Olav Westphalen. Beide sind Zeichenkünstler und Professoren an der Bremer Hochschule für Künste. Assoziativ, aber nicht immer auf den ersten Blick eingängig bieten sie zumeist zeichnerische Interpretationen und Interventionen zu Werken aus der Sammlung an. Auch das soll Teil der Geschichte der Kunsthalle sein – der Blick nach vorn.

Besuch: Die Ausstellung „Kunst vereint!“ ist noch bis zum 20. August in der Kunsthalle Bremen zu sehen.