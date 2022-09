„What’s next Vivaldi?“

Il Giardino Armonico © Lukasz Rajchert

Kein Konzert von der Stange

Von Michael Pitz-Grewenig

Ungeachtet aller Bemühungen um historische Aufführungspraxis entwickelt sich gerade im Bereich barocker Instrumentalmusik ein Interpretationsstil, der von den Erkenntnissen neuerer Musikforschung ungemein profitiert. Aber es gibt auch Konzertzusammenstellungen, die darüber hinaus gehen und Zusammenhänge mit Avantgarde suchen.

Das italienische Ensemble „Il Giardino Armonico“ und sein Gründer und Flötist Giovanni Antonini sorgen stets für interessante Interpretationen und Patricia Kopatchinskaja ist dafür bekannt, dass Sie mit hoher Intelligenz und Virtuosität sich der Werke annimmt. Was diese Stargeigerin auszeichnet, ist zudem der Sachverhalt, dass Sie sich dem branchenüblichen musikalischen Personenkult, der in der Branche als „Künstlerpolitik“ (im Gegensatz zur „Repertoirepolitik“) gehandelt wird, komplett entzieht. Ein Konzert mit ihr zu erleben ist daher immer spannend und erkenntnisreich. Der venezianische Komponist Antonio Vivaldi und neue Musik, das kann spannend werden. Von der Stange kommt keines der Concerti von Antonio Vivaldi daher, die man für den musikalischen Brückenschlag vom 18. ins 21. Jahrhundert ausgesucht hat. Dazwischen wurden aber auch nicht nur einfach fünf kurze Stücke aus der Feder verschiedener italienischer Gegenwartskomponisten gestreut, die man für dieses Projekt „What’s Next Vivaldi?“ Eingeladen hatte.

Hinter Marco Stroppas klanglich subtilem „Dilanio avvinto“ für Geige und Flöte wurde ein Anagramm von Antonio Vivaldi versteckt, das „Gefesselt zerfleische ich“ bedeutet. Giovanni Sollimas „Moghul“ schlägt eine Brücke zu Vivaldis Violinkonzert „Il Grosso Mogul“ hinüber, bei dem Kopatchinskaja eine wilde Vivaldi-Phantasmagorie entwickelt. Gleich im ersten Satz bietet sie in der Solo-Kadenz von Vivaldi ein sagenhaft buntgeschecktes Panorama von Stimmungen und Geigentechniken. Atemberaubend! Und hier zeigte sich, was dieses Konzert so auszeichnete, Patricia Kopatchinskaja, Giovanni Antonini und sein Ensemble sind Musiker, die ganz nah erlebt werden müssen. Es sind Musiker, die sich zuhören und im Moment reagieren können. Wunderbar zu hören bei Aureliano Cattaneos „Estroso“, was man mit „launisch, originell, einfallsreich“ übersetzen kann. Eine wilde Vivaldi-Phantasmagorie für Mini-Barockensemble. Das muss man erlebt haben, das kann kein Tonträger vermitteln.

Patricia Kopatchinskaja und Giovanni Antonini erschlossen mit diesem Konzert, das kann man ohne Übertreibung feststellen, gar nicht weit abseits vom Geläufigen wertvolles Neuland und können so neue Konzertprogramme anregen. Schön, dass die Macher des Bremer Musikfestes dafür empfänglich sind. Die Zuschauer im großen Saal der Glocke waren begeistert.