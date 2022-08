Weltklassestimmen

Schlussapplaus der Rigoletto-Aufführung in der Glocke. © Nikolai Wolff

Verdis Oper „Rigoletto“ konzertant in der Glocke

Von Markus Wilks

Mehr geht nicht: Feurige Opernmusik, dargeboten von Weltklassesängern und einem ambitionierten Orchester. Für Liebhaber edler Stimmen war das Musikfest-Konzert mit Giuseppe Verdis beliebter Oper „Rigoletto“ wie ein Geschenk – am Ende wurde entsprechend gejubelt.

Auch wenn es sich offiziell um eine konzertante Aufführung mit Solisten handelte, spielte sich auf dem Podium der Glocke ein großes Drama ab. Sämtliche Sängerinnen und Sänger beherrschten ihre Partien so gut, dass sie ihre Abendgarderobe vergessen ließen. Auch dank der Übertitel wurde die Geschichte vom Hofnarren Rigoletto plastisch dargestellt: Rigoletto versucht seine Tochter Gilda vor der realen Welt zu beschützen, doch verliert er sie an den Herzog (ein Playboy erster Güte) und gibt danach einen Rachemord in Auftrag –mit tragischem Ausgang, denn am Ende geht Gilda in den Opfertod. Bemerkenswert ist auch die zehn Meter breite und sechs Meter hohe Replikation des Bühnenbildes der Uraufführung, das hinter dem Orchester als Rückwand fungierte.

Für Kenner des Werkes besonders interessant war die Besetzung des Orchesterparts mit dem auf historischen Instrumenten spielenden Le Cercle de l’Harmonie. Der scharfe Klang der Blechbläser, der weiche Ton der Holzbläser und die oft drahtigen Streicher führten zu besonderen Klangfarben, die vor allem in den weniger stark instrumentierten Passagen aufhorchen ließen. Dirigent Jérémie Rhorer wählte zumeist sehr, sehr zügige Tempi und solche Lautstärken, dass die Klangbalance der Oper in eine atemlose, kraftvolle Richtung verschoben wurde. Die Feinheiten sowie die Eleganz und der Charme der Musik blieben dabei oft auf der Strecke, man vermisste manchmal das gemeinsame Atmen mit den Sängerinnen und Sängern.

Doch die Solisten beherrschen ihre Partien so gut, dass sie selbst bei den Rekordtempi mithalten konnten. Liparit Avetisyan hatte sichtbar Spaß an der Rolle des Herzogs und ließ seinen attraktiv klingenden Tenor voller Schmelz und Glanz erstrahlen. Mühelos meisterte er das bekannte „La donna è mobile“, immer wieder differenzierte er und intonierte sanfte Pianotöne. Olga Peretyatko agierte als Gilda bezaubernd und ließ ihren inzwischen dunkler gewordenen Sopran meisterhaft durch alle Lagen schweben. Insbesondere in den Momenten mit wenig oder gar keinem Orchester nahm die Sopranistin ihre Partner zu innigem, gefühlvollem Gesang mit. Dalibor Jenis brachte als Rigoletto mit seinem warmen, klanglich leicht verquollenen Bariton die Vaterliebe zu Gehör, die Verdi so gekonnt vertont hat. Für die aufbrausenden Momente hatte er genügend Kraft und stimmliche Brillanz parat – ein eindrucksvolles Rollenportrait.

Lobenswert ist die Tatsache, dass das Musikfest neben diesen Weltklassestimmen auch für die kleineren Partien erstklassige Sänger engagiert hat, beispielsweise Alexander Tsymbalyuk als Luxusbesetzung für den Mörder Sparafucile und Adriana di Paola als dessen Schwester Maddalena. Nicht zu vergessen die Herren des Musikfest Bremen Chors (Einstudierung: Detlef Bratschke), die ihre Aufgabe präzise bewältigten.