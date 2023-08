Weltbekannter Multiperkussionist beim Musikfest: Grubingers letzte Marke

Von: Katia Backhaus

Mit tiefer Verbundenheit zur Musik und starkem Ausdruck spielt Martin Grubinger. © Nikolai Wolff/Fotoetage

Mit Martin Grubinger verabschiedet sich ein Star von der Glocke – und der Bühne. Der Auftritt von „Grubinger & Friends“ erntet riesigen Beifall.

Bremen – Marken zu setzen, zumeist in präziser klanglicher Form, ist das, wofür der Multiperkussionist Martin Grubinger berühmt ist. Eine ganz besondere Marke der eher symbolischen Art setzt Grubinger 2023: Es ist das Jahr, in dem er seine Bühnenkarriere beendet – im Alter von 40 Jahren. Seine beiden letzten Konzerte in Deutschland spielte er beim Musikfest Bremen: eins in der Glocke und eins in der Alten Kesselschmiede in Papenburg.

Nach den großen Worten, die Musikfest-Intendant Thomas Albert zum Abschied fand – unter anderem erhielt Grubinger den diesjährigen Musikfest-Preis – blieb der Künstler selbst gelassen: „Das ist wirklich cool, dass wir das hier nochmal spielen dürfen.“ Auf dem Programm des Abends standen drei Stücke: Das für die Theaterwelt von 1913 skandalträchtige, weil mit den Traditionen brechende „Le sacre du printemps“ von Igor Strawinsky, dann das 2019 in Bremen uraufgeführte Konzert für Schlagzeug und Orchester op. 77 von Fazil Say und „Tears of Nature“ von Tan Dun, das bereits bei Grubingers Musikfest-Debüt 2016 zur Aufführung kam.

An Grubingers Seite: das Klavierduo Ferhan und Ferzan Önder

Schon damals spielte Grubinger in einer bemerkenswerten Formation: Drei Mann am Schlagzeug, begleitet vom Klavierduo Ferhan & Ferzan Önder. Nicht uninteressant ist vielleicht, dass ursprünglich Martin Grubinger senior, sein Vater, mit auf der Bühne stand (mittlerweile gehört an seiner Stelle Jürgen Leitner zu den „Friends“, die Grubinger begleiten) und damals wie heute seine Ehefrau Ferzan Önder.

Viel interessanter aber ist, was die Kombination von Klavier und Schlagzeug zustande bringt, wenn die Aufteilung in Klaviermelodie und Rhythmusschlag übergangen wird. Dann gibt es präzise, harte Schläge auf die Tasten, große, weiche Schwünge auf das Schlagwerk. Und all das geschieht in einer derart tiefen Verbundenheit der fünf Musizierenden, dass sie auf ihrem Höhepunkt den Eindruck erweckt, sie seien durch eine unsichtbare Mechanik miteinander verbunden. Bewegung des einen ruft die des anderen hervor, Ton trifft Ton, Blick trifft Blick.

Mimik und Gestik spielen mit

Nahezu pantomimisch wirkt diese Aufführung, und der expressivste Pantomim ist Grubinger. Er lauert, er schlägt, er läuft voran, ist überrascht, hält inne – in der Musik wie in seiner Mimik und Gestik. Damit zeigt er seine tiefe Versunkenheit in die Musik, die den akustischen Ausdruck auf spannende Art und Weise erweitert.

Im zweiten Teil, dem Fazil-Say-Konzert, steht in jedem der vier Sätze ein Perkussionsinstrument im Fokus, was eine große klangliche Vielfalt eröffnet: Vom Waterphone, das aussieht wie ein altmodischer Heizkörper und mit einer Art Hammer gespielt wird, über die tiefen Pauken bis zum schillernden Vibraphon. Weniger Verbundenheit, mehr Soli prägen diesen zweiten Teil; mit einem Zwischenapplaus würdigt das Publikum besonders den Trommeleinsatz Alexander Georgievs.

Nach der Pause (die manche fälschlicherweise bereits nach dem ersten Konzert vermuteten und zurück in den Saal geholt werden mussten) präsentieren Grubinger & Friends noch einmal eine neue Klangwelt: eine, in der Perkussionsinstrumente mit Bögen zu singen beginnen und leise schlagende Kiesel, ein Regenrohr und Kochtöpfe bühnentauglich werden. Tan Duns Reise von Japan bis nach New York endet mit großen Schlägen – eine letzte Marke, die Grubinger & Friends in der Glocke gemeinsam setzen. Mit einem grandiosen Applaus verabschiedet sich das Bremer Publikum von ihnen.

Musikfest-Preis 2023: Das sagt die Jury Er sei „seit rund zwei Jahrzehnten der Multi-Perkussionist schlechthin“, urteilt die Musikfest-Jury über Martin Grubinger. „Wie kein Zweiter hat er sich darum verdient gemacht, dass das Schlagwerk mit seinen unzähligen Facetten als Soloinstrument die internationalen Konzertbühnen erobert hat.“ Der Musikfest-Preis ist undotiert.