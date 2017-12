Wechsel an der Spitze der Weserburg

Janneke de Vries tritt ihren neuen Posten zum 1. Oktober an.

Bremen - Von Mareike Bannasch. Vor knapp zwei Wochen hat sie noch die aktuelle Ausstellung der Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK) Bremen der Vertretern der Presse vorgestellt, ab 1. Oktober wird Janneke de Vries nur noch im Museum gegenüber anzutreffen sein. Und zwar aus einem simplen Grund: die GAK-Leiterin beerbt Peter Friese, der in Rente geht, und wird damit neue Direktorin der Bremer Weserburg.

In einer Erklärung des Vorsitzenden des Stiftungsrats, Klaus Sondergeld, heißt es zur Personalentscheidung: „Der Stiftungsrat ist sehr froh, mit Janneke de Vries eine kunstwissenschaftlich renommierte, erfahrene und in der Szene der Gegenwartskunst breit vernetzte Persönlichkeit für die Leitung von Stiftung und Museum gefunden zu haben.“ Ausgewählt wurde de Vries, die die GAK seit 2008 leitet, auf Vorschlag einer Findungskommission, die unter dem Vorsitz von Stephan Berg (Intendant des Kunstmuseums Bonn) den Bewerbungsprozess gesteuert hat.

Weitere Mitglieder der Findungskommission waren Ulrike Groos (Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart), Christoph Grunenberg (Direktor der Kunsthalle Bremen), Friedemann Malsch (Direktor des Kunstmuseums Liechtenstein) sowie Björn Lafrenz und Dominic Brennenstuhl als Vertreter des Stiftungsrats. Der Senator für Kultur wurde von Staatsrätin Carmen Emigholz beziehungsweise Andreas Mackeben repräsentiert und verzichtete auf ein Stimmrecht, heißt es in der Mitteilung weiter.

Weserburg ist dringend sanierungsbedürftig

Die Personalie de Vries ist vor allem mit Blick auf die Zukunft der Weserburg interessant, um die es schon seit Langem erbitterten Streit zwischen Politik, Stiftungsrat und Museumsdirektion gibt. Bereits seit Jahren ist bekannt, dass das Gebäude auf dem Teerhof, in dem sich die Weserburg befindet, marode ist und dringend saniert werden muss. Daran besteht auch bei Politik und Museumsdirektion kein Zweifel. Allerdings hat das Wie der Modernisierung in der Vergangenheit für einigen Zündstoff gesorgt.

So liebäugelten Stiftungsrat und auch politische Vertreter damit, das Museum für moderne Kunst zu verkleinern. Ein Schritt, der auf massiven Widerstand stieß und daher mit einem externen Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Helmut Friedel gerechtfertigt werden sollte. Ein Gutachten, das jedoch, wie Recherchen dieser Zeitung belegten, auffällige Ähnlichkeiten mit einer Sitzungsvorlage der Bremer Kulturbehörde aufwies. Zufall, hieß es damals aus dem Stiftungsrat – allerdings hörte man nach dieser Enthüllung nur noch wenig zur Zukunft der Weserburg.

Die Debatte dürfte nun sicher wieder an Fahrt aufnehmen, wie auch die Stellungnahme des Stiftungsrates zur neuen Direktorin nahelegt, die ausdrücklich auch auf die Sanierung und Modernisierung des Gebäudes eingeht. Ob Janneke de Vries genauso engagiert ihr Gewicht in die Waagschale werfen wird wie ihr Vorgänger, kann heute natürlich noch nicht gesagt werden. Eines scheint aber sicher: die Debatte um die Zukunft der Weserburg ist so offen wie eh und je. Genauso wie übrigens die Stelle als GAK-Leiter.