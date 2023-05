Kunstprojekt aus Bremen: Vom Wert eines Null-Euro-Scheins

Von: Katia Backhaus

Kriegt man nichts für? Sirma Kekeç verleiht dem Null-Euro-Schein künstlerischen Wert. © Backhaus

Die Bremer Druckgrafik-Künstlerin Sirma Kekeç startet eine besondere Sammeledition

Bremen – Üblicherweise druckt die Euroschein-Souvenir GmbH aus Berlin auf Kundenwunsch Wahrzeichen oder besondere Attraktionen auf ihre Null-Euro-Scheine. Der Kölner Dom, die Achterbahn im Europapark Rust, ein malerisches Altstadgässchen. Manchmal ist es auch ein Löwe oder ein Elefant, wenn ein Zoo der Auftraggeber ist. Ein ungewöhnliches Souvenir für die Hosentasche soll es sein. Dabei sind die Scheine meist zu hübsch, um zwischen Po und Stuhlfläche zu verknittern.

Die Bremer Druckgrafik-Künstlerin Sirma Kekeç hat 2021 zum ersten Mal so einen Souvenirschein in der Hand gehabt und dazu ein eigenes Konzept entwickelt: Aus dem Mitbringsel soll ein Kunstwerk werden. Die erste Auflage ihrer Null-Euro-Scheine hat sie bereits in Druck gegeben, 3.000 Stück sind es. Beim Druckkunst-Festival in der Bremer Weserburg im März bot sie die Scheine erstmals zum Kauf an.

„Ein Original für wenig Geld kaufen, das steckt dahinter“, erklärt Kekeç. Für fünf Euro ist ein Schein zu haben. Sie holt ein bügelglattes Exemplar aus einem Karton. Darauf abgebildet ist die Büste einer Frau. Sie trägt die Züge einer kolonialtypischen Darstellung einer Afrikanerin. Auf ihrem nackten Rücken ist „A(r)gent of change“ zu lesen.

Was ist es uns wert, für Kunst zu zahlen?

Damit verbindet Kekeç zwei Aussagen: Einerseits symbolisiert die Büste, die auch als Mini-Skulptur auf ihrem Arbeitstisch steht, eine „Agent of change“, also eine Akteurin des Wandels. Die stereotype Abbildung einer Frau vom afrikanischen Kontinent verschleiere, dass Frauen – auch nicht nur dort – eine aktive Rolle bei der Zukunftsgestaltung einnehmen. Sie bekommen und erziehen die Kinder, sie treten den alten Geschlechterrollen entgegen.

Andererseits weise das Wort Argent, das auf Französisch Geld bedeutet, auf den Stellenwert der Kunst in der Gesellschaft hin, sagt Kekeç. „Was ist es uns wert, für Kunst zu zahlen?“ Diese Frage sei auch während der Corona-Pandemie öffentlich immer wieder verhandelt worden. Und nicht zuletzt symbolisiere der faktische Wert von null Euro auch, dass Kunstschaffende häufig arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden.

Es soll nicht bei einer Auflage der Null-Euro-Schein-Kunst bleiben. Kekeç möchte jedes Jahr eine neue Edition anbieten, gestaltet von wechselnden Künstlerinnen und Künstlern aus Bremen. Finanziell soll sich das Projekt durch den Verkauf der Scheine künftig selbst tragen, einkalkuliert ist auch eine Vergütung für die Produzierenden. Organisatorisch will Kekeç für die kommenden Auflagen mit dem Berufsverband Bildender Künstler*innen Bremen und dem Künstlerinnenverband Gedok zusammenarbeiten.

Sammeln: Wer Interesse an einem Null-Euro-Schein hat, kann der Künstlerin schreiben: kontakt@sirmakekec.de.