Sascha Hawemanns „Geächtet“-Inszenierung setzt auf große Gesten

Jonas Steglich (Abe, l.) und Hagen Oechel (Amir) zeigen am Staatsschauspiel Hannover eine Familie im Untergang.

Hannover - Von Jörg Worat. Das nennt man wohl einen Theaterhit: „Geächtet“ von Ayad Akhtar findet sich zurzeit allerorten auf den Spielplänen. Im Juni gastierte das Münchner Residenztheater in Hannover und zeigte eine ziemlich brav vom Blatt gespielte Version. Nun schickt das hiesige Staatsschauspiel seine eigene Inszenierung ins Rennen. Sie ist anders, sehr anders. Ist sie auch besser?

Zum Stück: Amir Kapoor hat in den USA Karriere gemacht. Seine pakistanischen Wurzeln möchte der erfolgreiche Anwalt gern vergessen, doch ist das leichter gesagt als getan. Im öffentlichen Bereich in der Zeit nach 9/11 sowieso, aber auch im privaten, beispielsweise weil die ziemlich amerikanische Gattin, die Malerin Emily, gerade die islamische Kunst für sich entdeckt hat. Bei einem Dinner mit dem jüdischen Museumskurator Isaac und dessen afroamerikanischer Gattin Jory brechen sämtliche Fassaden zusammen, unversöhnliche Gegensätze prallen aufeinander. Schließlich liegt Amirs Leben in Scherben.

Das nach vorne geneigte Schauspielhaus-Bühnenbild von Alexander Wolf ist zweigeteilt. Im Vordergrund wird mit sehr wenig Requisiten geschickt eine Upper-Class-Wohnung skizziert, dahinter befindet sich ein ruppiger Raum mit Turbine in der Rückwand. Auch die Inszenierung von Regisseur Sascha Hawemann ist durchaus abwechslungsreich. Immer aber heißt das Motto: voll auf die Glocke.

Mischung aus Satyrn und Zombies

Über längere Strecken scheinen wir uns in einer 70er-Jahre-Disco zu befinden. Munter springen die Figuren in den von Ines Burisch schön geschmacklos gestalteten Kostümen über die Bühne und geben sich einer Fröhlichkeit hin, die künstlicher nicht sein könnte. Künstlichkeit ist ohnehin ein Zauberwort des Abends, werden doch schon mal Regieanweisungen verlesen, die aber nicht unbedingt mit dem übereinstimmen müssen, was man zu sehen bekommt: Hier stimmt die Farbe des beschriebenen Kleidungsstücks nicht, dort wird die Afroamerikanerin Jory von der weißen Schauspielerin Johanna Bantzer verkörpert – nix mit Blackfacing oder sonstige Sperenzchen.

Doch, es gibt auch Gesprächsszenen, die meist mit recht überdrehtem Duktus daherkommen. Und es gibt eine Ebene der Bedrohlichkeit, die aus der Geschichte ausbricht und sich selbstständig macht: Auftritte von Figuren in Fatsuits, an denen es untenherum lustig bammelt. Sie wirken wie eine Mischung aus Satyrn und Zombies und picken gern jemand heraus, den sie aufs Allerheftigste misshandeln können, um sich dann schon mal über dem ausgestreckten Körper einen runterzuholen.

Riesiges Energielevel

Kraftzentrum des Abends ist der Amir von Hagen Oechel, der nun wirklich nicht eine einzige Sekunde lang das Energielevel sinken lässt. Henning Hartmann gibt einen schön affigen Isaac, die etwas undankbareren Frauenrollen werden von Sarah Franke als Emily und Johanna Bantzer auf den Punkt bedient. Als körperlich besonders fit erweist sich „Vortänzer“ Jonas Steglich in der Rolle von Amirs Neffen Abe.

Spätestens als Amir die Gattin in den Kühlschrank steckt und ihr beharrlich die Tür um die Ohren schlägt, merkt man, dass irgendetwas schief gelaufen sein muss. Nur sind möglicherweise zu diesem Zeitpunkt schon grundsätzliche Fragen über Identitätsfindung und die Fremdbestimmung derselben im Wirbel der grellen Inszenierung verschüttgegangen.

Weitere Termine

Und ist sie nun besser als die Münchner? Wie man‘s nimmt. Dort gibt es zu viel Understatement, hier zu viel große Geste – kann es sein, dass dieses Stück schlicht und ergreifend schwer zu inszenieren ist?

Weitere Termine: 21. Dezember, 7. und 16. Januar, jeweils 19.30 Uhr, Staatsschauspiel Hannover.