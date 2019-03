Verwoben mit der Welt

Manfred Loimeier untersucht „Literaturen aus Afrika“

Syke - Von Rolf Stein. Der äthiopische Musiker Mikael Seifu hat in einem Interview gesagt, er glaube „fest daran, dass die Berichterstattung über afrikanische Musik gebürtigen Afrikanern überlassen werden sollte“. Was nicht einfach nur eine provokant zugespitzte These war. Ein Kunstwerk, das gilt im Besonderen für Erzeugnisse der Pop-Kultur, ist untrennbar von seinen Entstehungsbedingungen zu verstehen – von denen wir meist wenig verstehen.