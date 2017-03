Verpestete Freiheit

Oldenburg - Von Radek Krolczyk. „Past is not Post“ ist der prägnante und doch rätselhafte Titel einer Ausstellung, die zurzeit im Oldenburger Museum für Medienkunst, dem Edith-Russ-Haus, zu sehen ist. Denn was genau soll das heißen? Dass die Geschichte nicht vergeht? Oder, im Gegenteil, dass sie nicht wiederkehrt?

Gemeinsam ist den künstlerischen Arbeiten, die von den Kuratoren Benj Gerdes und Lasse Lau unter diesem Titel zusammengefasst wurden, eine Form aktiver Bemächtigung der Geschichte. In zahlreichen Videoarbeiten werden wir mit historischen Bildern, auch historischen Filmmaterialien konfrontiert und nehmen an Versuchen teil, Vergangenes zu erinnern und zu verstehen. Dabei geht es sowohl um eine eigene, persönliche, wie auch eine kollektive, gesellschaftliche Geschichte.

Die Entwicklung der Filmtechnik der letzten Jahrzehnte verstärkt die Verschränkung beider Bereiche immer mehr. Etwa dann, wenn Aufnahmen von Ereignissen des öffentlichen Interesses nicht nur in den „Tagesthemen“ zu sehen sind, sondern auch auf Blogs und in sozialen Medien. Das ist dann mindestens eine Aneignung der Gegenwart als zukünftiger Geschichte.

In der aktuellen Videokunst sieht das etwa so aus: Die Amerikanerin Michelle Dizon stellt in einer Dreikanalfilmarbeit „Civil Society“ von 2008 ein historisches, aber auch topografisches Panorama von Jugendunruhen der letzten 30 Jahre her.

Polizeigewalt festgehalten

Konkret zeigt die 1977 in Los Angeles geborene Künstlerin Bilder der Riots der arabischen Jugendlichen der Pariser Vorstadt Clichy Sous-Bois sowie der schwarzen Bevölkerung in Los Angeles 1965 und 1992. Alle Ereignisse wurden durch das schikanöse Verhalten weißer Polizisten gegenüber arabischen und schwarzen Jugendlichen ausgelöst. Stets spielte dabei ein Gerücht eine wichtige Rolle – gepaart mit der Gewohnheit rassistischer Gewalt durch die Polizei.

1992 in Los Angeles etwa filmte jemand mit einer Videokamera von seiner Wohnung aus, wie Polizisten auf jemanden einschlagen. Das private Video gelangte zu einigen Fernsehsendern und wurde auf diese Weise öffentlich. Seine häufige Ausstrahlung führte schließlich zu den bekannten Unruhen. Was die Aufnahme nicht zeigt, ist der Vorlauf: Der Afroamerikaner, auf den die Polizisten hier einschlagen, wurde von diesen alkoholisiert bei einem Autorennen aufgegriffen und versuchte, sich der Verhaftung zu widersetzen.

Die Amateuraufnahmen sind in Dizons Arbeit zu sehen. Es ist überraschend, wie sehr das anfällige Medium Videoband gealtert ist. Das stark verzerrte, grünlich gefärbte Bild ist zunächst kaum zu entziffern. Der Umstand der brutalen Verhaftung ist heute anhand der Bilder noch weniger zu verstehen.

Was „Civil Society“ jedoch verständlich zu machen versucht, ist ein struktureller Zusammenhang zwischen den drei Unruhen: Armut, Angst und Gewalt als ethnisch gebundene Eigenschaften. So zeigen die drei aneinander montierten Leinwände die Fassaden der Wohnblöcke in Clichy-Sous-Bois. Die Fahrten der Kamera variieren, und doch bleibt nichts als diese Fassade.

Die besonderen Eigenschaften des Materials spielen in mehreren Arbeiten eine Rolle. So etwa in Andrea Geyers Installation „Gezeiten“ von 2015. Die 1971 in Freiburg geborene und in den USA lebende Videokünstlerin lädt die Betrachter ihrer Arbeit ein, es sich auf einem Sofa aus den 50er-Jahren in Deutschland bequem zu machen.

Auf einer Leinwand davor flimmern 6.000 Dias aus dem Besitz ihrer Großmutter Marga Federlin, die von 1899 bis 1991 lebte und in der Nachkriegszeit während ihrer Reisen durch Europa, Nordafrika und Russland jene Dias aufnahm. Durch Lautsprecher sind drei Stimmen zu hören, die in loser Folge Worte sprechen: „Auslöschung, Bahnhof, Banalität des Bösen, Befangenheit“. Die Reisefotos der Frau, die nach Krieg und Shoah ihre Freiheit genießt, sind dadurch verpestet, denn diese Freiheit ist voller Schuld.

Traumartige Bilder

Eine ganz andere Geschichte erzählt Akram Zataai in dem Film „Red Chewing Gum“ von 2001. Der 1966 in Saida im Libanon geborene Zataai verliest einen Brief an seinen Geliebten, den er vor 15 Jahren aus den Augen verlor. In traumartigen Bildern bewegen wir uns mit der Kamera durch die engen Gassen des Beiruter Stadtteils Hamra. Es ist Nacht, undeutlich glimmen Lichter. #

Zataai versucht, eine bestimmte Nacht wieder lebendig werden zu lassen. So kreist er um eine kleine Szene, in der er und sein Geliebter einem Straßenhändler begegnen, der Kaugummis verkauft. Man sieht ihn eine schmale dunkle Gasse entlanglaufen, dann setzt er sich und beginnt die Kaugummis auszupacken und abzulutschen. Man kann die feuchten Kaugummis, die er aus seinem Mund holt von Nahem sehen. Eines dieser vor Speichel glänzenden Kaugummis steckt sich der Freund des Erzählers in den Mund. Die Rekonstruktion einer ganzen Liebe wird hier über einen solch kleinen Moment vollzogen.

In der Ausstellung ist dies wohl die poetischste Arbeit. Und sie ist auch gesellschaftlich – weil sich in der Liebe der beiden Männer die gesellschaftliche Entwicklung in diesem Land spiegelt.

Bis zum 19. März, Edith-Russ-Haus, Oldenburg.