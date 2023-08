Verdis „Il trovatore“ beim Musikfest: Wie schön klingt doch die Rache…

Von: Markus Wilks

Rache, verfeindete Brüder und der Tod: Das ganze Drama von Verdis „Il trovatore“ kam in der Glocke bravourös auf die Bühne. © Hannes Von der Fecht

Starke Stimmen brachten am Samstag in der Glocke Verdis Oper „Il trovatore“ zur Aufführung - und erhielten verdienten Applaus vom Musikfest-Publikum.

Bremen – Große Stimmen, große Oper, großer Jubel. Das Musikfest-Publikum hat am Samstagabend mit der konzertanten Aufführung von Verdis „Il trovatore“ das bekommen, was es erwartet und verdient hat: Stars aus der Opernszene, deren Stimmen fast zu mächtig für die Glocke waren.

Die konzertanten Opernaufführungen zählen traditionell zu den Höhepunkten des Bremer Musikfests. Oft hat man zudem den Eindruck, mindestens einer halbszenischen Aufführung beizuwohnen, denn die Gesangsstars spielen, so gut es in Konzertkleidung eben geht, immer auch ihre Rollen. Dass dieser Aspekt in diesem Jahr nicht ganz so stark ausfiel, liegt vor allem am Stück: Verdis „Il trovatore“ ist ein brutales Drama über Eifersucht zwischen verfeindeten Brüdern, die nicht wissen, dass sie Brüder sind, und über Rache mit Todesfolge. Allerdings besteht die Oper vor allem aus Erzählungen und Reflexionen, sodass die Interaktionen begrenzt sind und die Solisten weniger von der Handlung als von ihrer Bühnenpräsenz leben.

Eindrucksvoller Gesang, sicher geführte Arie

Insbesondere Agnieszka Rehlis gelang es, mit starker Körperspannung den Charakter ihrer Figur auszudrücken. Sie verkörperte die Außenseiterin Azucena, deren Lebensinhalt es ist, die Mutter zu rächen, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war. Doch nicht nur Rehlis' Spiel, auch ihr ungewöhnlich dunkler, differenziert geführter Mezzosopran hinterließ großen Eindruck.

Ivan Magrì als Azucenas Sohn Manrico merkte man stellenweise an, dass er wegen einiger Flugverspätungen und -probleme wesentliche Teile der Proben in Bremen verpasst hatte. Gleichwohl gilt es, seinen bemerkenswert unerschrockenen wie konditionsstarken Gesang zu loben. Die zugleich gefürchtete wie dankbare tenorale Zirkusnummer „Di quella pira“ – eine der bekanntesten Verdi-Arien überhaupt – meisterte er mit Power und sicheren Spitzentönen, sodass man die Klangarmut seines Organs leicht überhörte.

Der Graf hätte etwas nobler klingen können

Ariunbaatar Ganbaatar besitzt eine der größten Stimmen, die es in den vergangenen Jahren in der Glocke zu hören war. Trotz minimaler rauer Beiklänge überwältigten der volle, sonore Ton und die glanzvollen Höhen seines Baritons. Gerne hätte man den Grafen Luna, Manricos Erzrivale und unerkannter Bruder, zumindest phasenweise etwas abgestufter und nobler gehört. Ganbaatar interpretierte ihn offensichtlich primär als Bösewicht. Oder ist dieser schonungslose Stimmeinsatz einfach nur eine Folge seiner vielen Auftritte im St. Petersburger Mariinsky-Theater, wo ein anderer Gesangsstil gepflegt wird?

Bassist Alexander Tsymbalyuk war als Hauptmann Ferrando erfolgreich darum bemüht, seinem dunklen, kraftvollen Bass auch Leichtigkeit abzugewinnen. In drei Wochen wird er übrigens die Saison der Staatsoper Hamburg in der Titelpartie von „Boris Godunow“ eröffnen – man darf gespannt sein. Sylvia d’Eramo (Ines) und Yu Shao (Ruiz) komplettierten das Ensemble.

Olga Peretyatko debütierte als Leonora

Bleibt noch Olga Peretyatko, die im vergangenen Jahr als Gilda („Rigoletto“) die Herzen des Publikums erobert hatte. Sie debütierte nun als Leonora und begeisterte vor allem im zweiten Teil mit ihrem wundervoll leuchtenden Sopran, den sie gekonnt durch die heiklen Koloraturen führte und mit dem sie immer wieder tolle Pianoklänge formte, manchmal aber auch zu viel Stimme gab. Doch gerade dieses klangliche Leuchten ist nicht ideal in einer Partie, in der man von „schmerzlichen Seufzern“ und „Schmerzen meines Herzens“ zu singen hat.

Herausragendes ist über den kleinen Musikfest Bremen Chor zu berichten (Einstudierung: Detlef Bratschke), der den wichtigen Chorpart mit Präzision und höchster Klangkultur sang.

Das Orchester spielte mit historischen Instrumenten

Zu den Konstanten der Bremer Opernaufführungen zählen Dirigent Jérémie Rhorer und sein Orchester Le Cercle de l’Harmonie, das Verdis Partitur mit historischen Instrumenten spielte. Hieraus resultierten erneut besondere Hörerlebnisse – beispielsweise tolle Holzbläserkombinationen –, aber das Publikum musste auch von gewohnten Klängen Abschied nehmen. So gab es etwa keine superweichen Klarinetten bei der Begleitung der Sängerstimmen. Der forsche Zugriff auf den Notentext, die überaus souveräne Spielweise und die jederzeit sicher gestalteten Übergänge prägten diese harte, effektvolle Wiedergabe. Große Oper eben – die Fortsetzung folgt hoffentlich 2024.