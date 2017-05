„KunstFestSpiele Herrenhausen“: Das Urbane an sich

Hannover - Von Jörg Worat. Wenn zum Abschluss der „KunstFestSpiele Herrenhausen“ das Gleisfeld im Transporterwerk von Volkswagen Nutzfahrzeuge zum Auftrittsort für das Ensemble Modern Orchestra wird – klingt das nicht mehr nach Event als nach Konzert? Doch, ja. Und hat es gleichwohl funktioniert? Auch ja.

Denn der spektakuläre Einbau von Bühne und 1 400 Sitzplätzen nur für ein Wochenende ist weit mehr als Selbstzweck. Er ist vor allem dem Stück des Abends angemessen, dem Orchesterzyklus „Surrogate Cities“ von Heiner Goebbels. Darin geht es um das Urbane als solches, und wo ließe sich eine entsprechende Atmosphäre besser vermitteln als hier? Gut daher auch, dass die Besucher erst einen recht langen Marsch durch die Produktionshallen antreten müssen, bis sie den eigentlichen Ort des Geschehens erreichen – eine optimale Einstimmung.

Zudem ist die Komposition außergewöhnlich gelungen. Den Ideenreichtum, den Goebbels hier in rund 90 Minuten unterbringt, würden manche Kollegen nicht einmal in zehn Stunden hinbekommen. Streckenweise klingt’s, was Wunder bei diesem Thema, schon brachial, mit vollem Bläsereinsatz oder kreischenden Streichern – und sind es wirklich große Zweigbündel, mit denen da zwei Mitglieder der Schlagwerk-Crew zwischenzeitlich auf ihre Perkussion eindreschen? Auch der Sampler kommt satt und gern mit nervösen Sounds zum Einsatz, aber zugleich gibt es ruhige, sogar nachgerade schöne Passagen.

Kombination aus Avantgarde und Soul

Dazu kommen klug gewählte Texte von Paul Auster, Heiner Müller und Hugo Hamilton. Ganz großartig, wie Jocelyn B. Smith bei ihren Liedern eine unschlagbare Kombination aus Avantgarde und Soul anrührt, während Sangesbruder Dave Moss einmal mehr die volle Palette bietet. „Gesang“ ist denn auch nicht ganz das richtige Wort für diese vokalen Darbietungen – wenn Moss nicht mit sonorer Stimme rezitiert, verfällt er gern in seine Spezialität des Stimmbandfreistils, röhrt, fiepst, grunzt und kreischt, dass es nur so eine Art hat.

Nach bemühter Moderne klingt das alles nicht, gegen Ende kommt sogar so etwas wie schräger Swing ins Spiel. Nun könnte natürlich bei derart vielfältigen Ansätzen ein formloser Mischmasch entstehen, aber so ist es nicht: Im Gesamtablauf wirkt die Sache absolut schlüssig, und nur sehr selten kippen die retardierenden Momente kurzfristig in Leerlauf um. Dass zweimal leibhaftige Güterzüge an der Wand des Gleiswerks entlangbrettern, gehört dann allerdings doch eher in die Rubrik „Effekte.“

Ingo Metzmacher, Intendant der „KunstFestSpiele Herrenhausen“, dirigiert selbst und zwar ebenso diszipliniert wie engagiert – es wird deutlich, wie sehr ihm solche Musik liegt. Das Festival hat auch insgesamt durch ihn, der seit vergangenem Jahr die Fäden in der Hand hält, ein besseres Standing bekommen – und das nicht nur bezüglich der Bilanz, die für 2017 immerhin 91 Prozent Auslastung und 13 700 Besucher ausweist.

„Uns wird großes Vertrauen geschenkt vom Publikum, das wir positiv für die Gestaltung der kommenden Ausgaben der KunstFestSpiele nutzen möchten. Ich bin sehr glücklich dieses Festival in meiner Heimatstadt leiten zu dürfen“, wird Metzmacher in einer Pressemitteilung zitiert, und dabei fällt der Plural auf – bis dato ist der Programmmacher nämlich nur noch für das kommende Jahr fest gebucht. Das riecht doch sehr nach „Fortsetzung folgt“.