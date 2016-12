Unterschwellig hip

Chilly Gonzales und das Kaiser Quartett gastieren im Konzerthaus Glocke

+ Können diese Augen lügen? Das weiß wohl nur Chilly Gonzales. - Foto: Alexandre Isard

Bremen - Von Rolf Stein. „Mein Name ist Chilly Gonzales, und ich bin kein musikalisches Genie“, verabschiedet sich der in Köln lebende kanadische Musiker bei einem Konzert von seinem Publikum, wie ein Video auf seinem Youtube-Kanal dokumentiert.

Das ist nicht ganz unwichtig, um zu verstehen, wer dieser Typ eigentlich ist, der notorisch im Bademantel auftritt und sich lässig zwischen den musikalischen Welten bewegt, von Mozart bis Strawinsky, von den Beatles bis zu Drake, die, so eine seiner Thesen, alle die gleichen musikalischen Werkzeuge benutzen.

Jemand, der seine klassisch geschulten Streicher-Begleiter vom Kaiser Quartett mit wenigen Worten zu einem HipHop-Groove anleitet und so souverän die ja leider doch noch nicht hinfälligen Grenzen zwischen E- und U-Musik ignoriert, gilt sonst schnell als genial. Aber so viel Eitelkeit mag Gonzales doch nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich nannte er einst seine erste Solo-EP „O.P. Original Prankster“ und verband schon da Rapper-Slang und Witzbold mit unterschwelliger Hipness. Merry Pranksters nannten sich schließlich in den frühen 60er-Jahren ein paar kalifornische Künstler, die in einem bunten Bus durch die USA fuhren und LSD-Happenings veranstalteten.

So wild treibt Chilly Gonzales es am Donnerstag in der Glocke natürlich nicht – allerdings: Wer vor ihm hätte wohl ungestraft auf die ehrwürdige Bühne der Glocke spucken dürfen? Eben. Was aber nun, wenn der Mann also kein Genie ist? Gonzales labelt sich selbst als Entertainer. Was wiederum nicht bedeutet, dass er gewissenlos auf billige Lacher setzen würde. Entertainment ist bei ihm vielmehr stets mit intellektuellem Mehrwert zu bekommen. Mit ein paar Takten am Klavier zur Illustration erklärt er beispielsweise offenherzig, wie sich seine Kompositionen zusammensetzen, wobei er – auf den Bildungsstand seines Publikums setzend – schon einmal behauptet, dieses (Mozart) sei von Bach, jenes (Strawinsky) von Schönberg, anderes (Beatles) von den Stones. An anderer Stelle legt er seinem Publikum neue Stücke vor, die in seinem nun zu Ende gehenden Sabbatjahr entstanden seien und über deren Qualität per Akklamation entschieden werden möge.

Was spontan ist und was nicht, bleibt freilich offen – wie bei jedem guten Entertainer. Unzweifelhaft ist: Gonzales hat es nicht nötig, sich hinter seinen charmanten Ansagen zu verstecken. Ob zwischen Satie, Chopin, Mehldau und Minimal-Einflüssen am Klavier solierend, ob mit dem Kaiser Quartett, einem klassisch besetzten Streichquartett, das gelegentlich von Schlagzeuger Joe Flory verstärkt wird, reizvoll pointierte Kammermusik spielt oder ob er sich vor Leonard Cohen und Prince verneigt, Letzteres übrigens mit einem spontanen Gast aus dem Publikum: Immer verbinden sich spielerischer Witz und ein bemerkenswertes musikalisches Gespür.

Ist Chilly Gonzales am Ende also doch ein musikalisches Genie? Der Duden gibt als Bedeutung eine „überragende schöpferische Begabung, Geisteskraft“ an. Was natürlich eine relative Größe ist. In der gerade in letzter Zeit stärker bevölkerten Zone zwischen Pop und Klassik ist Gonzales allerdings ganz fraglos eine Ausnahmegestalt.