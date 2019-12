Überregionale Anerkennung für Bremer Tanz

+ Aaron Samuel Davis Foto: Jörg Landsberg

Bremen – Die Tanzsparte am Theater Bremen darf sich derzeit über überregionale Aufmerksamkeit freuen: Am Mittwoch bekam Aaron Samuel Davis den Förderpreis der Landeshauptstadt Düsseldorf verliehen. Davis gehört seit Beginn der Spielzeit zu den Unusual Symptoms und ist aktuell in mehreren Produktionen in Bremen zu sehen. Traditionell in der Vorweihnachtszeit zeichnet Düsseldorf junge Künstler mit Förderpreisen aus. Diese sind mit jeweils 4 000 Euro dotiert und werden in den Sparten Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Musik und Literatur vergeben. In der Jurybegründung heißt es unter anderem: „Hier kommen Zeitgenössischer Tanz, westafrikanische Tänze, House, Jazz und eine große Passion für die großen Erzählungen zusammen.“