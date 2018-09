Überraschende Eröffnung

Das Trio House Of Waters war im BLG-Forum.

Bremen - Ein Hackbrett, auch Hammered Dulcimer genant, ist in der Tat ein eher überraschendes Instrument beim Musikfest, wo sonst Orgeln, Streicher, Bläser dominieren. Wie vielseitig einsetzbar dieses mit der Zither verwandte Gerät ist, führte am Dienstag zur Eröffnung der Reihe „Musikfest Surprise“ im BLG-Forum in der Bremer Überseestadt das Trio House Of Waters aus Brooklyn, New York, vor.