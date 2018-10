Überraschend unspezifisch

Bremen - Von Rolf Stein. So langsam neigt sich der Gastspielmonat der freien Szene in der Schwankhalle dem Ende zu, am Sonntag wird das „Spotlight auf die Freien Darstellenden Künste in Bremen“, wie der Veranstaltungsschwerpunkt offiziell heißt, ausgeknipst, mit einer Voraufführung – einem Aufschlag also, der auch bedeutet: Es geht weiter.

Vier Produktionen sind derweil noch im Rahmen von „Spotlight“ zu sehen: das Tanztheater „Beziehungswaisen“ (heute, 20 Uhr), der Konzertabend „Gedehnte Zeit“ mit Musik von Erik Satie, Phillip Glass und anderen (morgen, 19.30 Uhr), die gewitzte Faust-Exegese „Mephisto.Sein.Goethe“ von „theaterPUNKproduktion“ (morgen, 21 Uhr) und die erwähnte Voraufführung, „Ein Tag mit Herrn Jules“ nach dem gleichnamigen Roman von Diane Broeckhoven.

Ebenfalls nach einer Romanvorlage entstanden ist „Tage des Aufruhrs“, das in dieser Woche an drei Abenden in der Schwankhalle zu sehen war. Richard Yates, 1926 in Yonker im US-Bundestaat New York geboren und 1992 in Birmingham, Alabama im Alter von 66 Jahren gestorben, gilt heute als einer der wichtigsten Autoren der USA des 20. Jahrhunderts, „Tage des Aufruhrs“ (im Original sardonisch „Revolutionary Road“ geheißen) als Klassiker der amerikanischen Moderne.

Das Buch erzählt die Geschichte des Vorzeigepärchens Alice und Frank Wheeler, die in einer New Yorker Vorstadt leben, den sozialen Aufstieg vor Augen, mit Träumen, die allerdings weit größer sind als ihre klein(bürger)lichen Berechnungen.

Thomas Ulrich hat den Roman für das Kölner Theater-Label Acting Accomplices mit Bremer Ableger für die Bühne adaptiert und inszeniert. Drei Schauspieler genügen ihm hierfür, das Bühnenbild von Matthias Demmer lässt die wenigen Spielorte mit wenigen Handgriffen erstehen und verortet sie eindeutig in den 50er-Jahren – der Zeit, in der Yates den Roman schrieb und spielen ließ. Julius Richters Sounddesign schlägt in die gleiche Kerbe. Wobei diese zeitliche Festlegung gar nicht nötig wäre. Die Sträuße, die die Wheelers ausfechten, erscheinen überzeitlich, ihr bitteres Scheitern erstaunlich unspezifisch für die USA um 1955.

Und wie in diesem Sinne ein beherzterer Zugriff plausibel scheint, dürfte dieser Abend durchaus mehr wagen. Wir sehen überwiegend solides Schauspiel in einer effizienten Spielfassung. Aber was die Stärken einer freien Produktion sein könnten, ja müssten, nicht zuletzt eine Ästhetik abseits von Konventionen zu entwickeln, die ja heute selbst an städtischen Theatern weitgehend überwunden sind, etwas Subversives womöglich, das im Stoff durchaus stecken könnte – das ist hier nicht zu erkennen.

So kann man sich durchaus an einer vor allem in den Dialogszenen oft berührenden April von Lisa Bihl erfreuen, an der Franks (Sebastian Schlemmer) ernüchternden Erzählung seines Seitensprungs mit Kollegin Maureen, an Hendrik Vogts Darstellung des psychisch kranken Maklersohns John erfreuen. Aber ein wenig ratlos lässt es einen doch zurück.

Mehr zum Gastspielmonat:

lafdk-bremen.de/spotlight/